Rosalía deslumbra en nueva portada de revista: "Me encanta la idea de no estar en un sitio concreto"

REINO UNIDO.- Tras semanas de silencio en redes sociales, la cantante Rosalía ha decidido hacer su regreso triunfal al ojo público con una alucinante sesión de fotos por parte de la revista británica Dazed Magazine.

La catalana deslumbró por completo la cámara del reconocido fotógrafo Rafael Pavarotti con sus un vestido verde con encajes, uno azul deslavado con mallas negras de red y botas rojas y un outfit casual con un top rojo y un cárdigan marrón.

Sin embargo, ningún vestido podría haber cautivado tanto la atención del público sin la carismática actitud de la intérprete de "COMO UN G" y sus imponentes miradas.

Como parte de su portada en Dazed Magazine, la cantautora se sentó un momento con la periodista Cat Cardenas para hablar sobre su carrera hasta el momento, y cómo se está ganando un lugar en la historia de la música.

Tras cuestionarle sobre su infinita variedad de sonidos y ruptura de moldes respecto a géneros musicales tan cerrados como el flamenco o el reggaetón, Rosalía afirmó que no está dispuesta a cerrarse a la variedad musical de todo el mundo.

Si no me comprometo con un solo estilo, puedo seguir aprendiendo y creciendo al tratarlos todos. Me encanta la idea de no estar en un sitio concreto porque así puedo ocuparlos todos”, afirmó.