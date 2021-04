Ronnie Wood, de los Rolling Stones, supera por segunda vez el cáncer

REINO UNIDO.- Tras ser diagnosticado con cáncer por segunda vez en cuatro años, Ronnie Wood, de 73 años de edad, e integrante de los Rolling Stones, superó la mortal enfermedad y ya se encuentra fuera de peligro, publicó The Sun.

El medio destacó que el veterano músico británico fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas mientras pasaba el confinamiento por la pandemia en el Reino Unido, pero después de someterse a un tratamiento superó la enfermedad.

El guitarrista declaró en una entrevista al mencionado medio que hace cuatro años ya había superado otro tipo de cáncer, por lo que lo tiene muy contento y se siente muy agradecido con la vida.

He tenido cáncer de dos maneras diferentes. Sufrí un cáncer de pulmón en 2017 y tuve uno de células pequeñas más recientemente con el que batallé en el último confinamiento. Todo lo que puedo hacer es estar positivo con mi actitud, ser fuerte y luchar, y el resto depende de un poder superior”, expresó.

Cuando fue diagnosticado por primera vez con cáncer de pulmón, en 2017, el músico llegó a cuestionarse sobre si su fin en este mundo había llegado y era la “hora de decir adiós” a su familia, a su esposa y a sus hijas, pero logró superar la batalla.

Detalló que se enteró del diagnóstico después de que el médico le mandara a hacer unos estudios rutinarios y posteriormente le sugirió que se hiciera unos exámenes más a fondo, para ver cómo estaban sus pulmones, su corazón y su sangre.

“Y luego me trajo la noticia de que tenía esta supernova quemando mi pulmón izquierdo. Y, si soy totalmente honesto, no me sorprendió", apuntó.

El nombre verdadero de Ronnie es Ronald David Wood, nacido el 1 de junio de 1947, en Hillingdon, Middlesex, y es uno de los mpusicos y compositores británicos más importantes y reconocidos en la historia del rock.

Es conocido por pertenecer a The Rolling Stones, desde 1975, y por haber pertenecido a las bandas Faces, The Jeff Beck Group y The Birds.

De acuerdo a su biografía publicada en Internet, Wood ha publicado tres libros a lo largo de su vida: Una autobiografía titulada “The Works”, en 1988; un libro de arte de edición limitada titulado “Wood on Canvas: Every Picture Tells a Story”, en 1988; y una segunda autobiografía publicada en 2007, que lleva por título “Ronnie”.

Ha participado en numerosas películas, transmisiones y documentales de conciertos de Faces y The Rolling Stones, así como en programas de televisión.