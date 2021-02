¡Rompen en llanto! La reacción de Galilea Montijo y Andrea Legarreta al ver a Toño Mauri

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y cantante mexicano Antonio Mauri Villariño fue dado de alta el 12 de febrero tras permanecer siete meses hospitalizado en el University of Florida Health Shands, por complicaciones derivadas del COVID-19.

Toño Mauri, como también se conoce al actor, se contagió de coronavirus en junio y debido a complicaciones de dicha enfermedad recibió un doble trasplante de pulmón.

Al ver las primeras imágenes del actor saliendo del hospital, las conductoras del programa Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo se conmovieron y le brindaron un aplauso.

Mientras que Galilea Montijo destacó la actitud de Toño Mauri. “Después de ver estos casos, hay que echarle ganas a la vida y tener buena actitud”.

El resto de los conductores del programa matutino destacaron la fuerza del también cantante ante la situación a la que se sobrepuso.

En días pasados, Mauri Villariño dio una entrevista para el programa de espectáculos Despierta América y habló sobre la situación que enfrentó en los meses pasados.

Y agradeció al doctor Juan Rivera, quien fue el médico que lo atendió durante el periodo que estuvo internado. “Doctor Juan, antes que nada, te agradezco porque tú fuiste, y eres, la persona que me ha conducido por este camino. La que me ayudó cuando empezamos a llegar al hospital, a que me atendieran, a poder conocer más de lo que me estaba pasando”, mencionó.