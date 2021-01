Rompe silencio Javier "Chicharito" Hernández y habla sobre Sara Kohan

REDACCIÓN.- Hace días que la noticia de un posible rompimiento sentimental entre el astro del balón pie, Javier "Chicharito" Hernández y Sara Kohan, esto debido a las publicaciones de la aún esposa del futbolista, donde ella expresa que debe alejarse de las personas o relaciones que ya no estaban funcionando o el hecho de que no compartió imágenes de las fiestas en las que se pudiera ver a Chicharito.

Pero ahora ha sido Javier quien quiso calmar la situación y lo hizo a través de un sentido mensaje en el que reflexionó acerca de las cosas que aprendió en el 2020 y dedicó un espacio muy importante para referirse a su esposa, Sarah, y sus dos hijos Nala, quien festejó su primara Navidad, y Noah.

El 2020 fue de gran reto para Hernández, como él mismo lo reveló a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que decidió abrir su corazón y compartir que el año que se fue le dejó varias despedidas, así como altibajos en su carrera como futbolista profesional, aunque lo más importante fue el nacimiento de su hija Nala.



"¡Se acabó el año! Y poniendo todo lo que pasó en una balanza, estoy seguro de que fueron más los regalos de vida increíbles, que los momentos complicados. 2020 empezó con la muerte de uno de mis más grandes ídolos desde que era niño: Kobe". afirmo el futbolista, Javier "Chicharito" Hernández.

Fue como inició Chicharito su reflexión, en la que comentó otra dolorosa pérdida que tuvo que experimentar en uno de los años más complejos para la humanidad: "Después, se me fue a descansar mi don Tomás, que estoy seguro sigue bromeando en el cielo, disfrutando a mi bisabuela Teodora y echándome porras desde allá".

El posteo fue acompañado por una serie de fotografías en las que se puede ver al jugador en distintos momentos en el 2020. Javier también hizo referencia a todos los cambios sociales, la cuarentena necesaria y se mostró agradecido por la posibilidad de evolucionar en su vida personal y profesional.

"Aunque en este año me encab***na, decepcioné, desesperé y lloré… también soy capaz de valorar todas las experiencias, personas y aprendizajes increíbles que me trajo. Empezando porque el @lagalaxy puso toda su confianza en mí y nos dio la oportunidad de mudarnos a Los Ángeles", externó Chicharito Hernández.

Hernández también aceptó que es "una ciudad que amé y me recibió increíble desde el primer momento que estuve aquí. Aún me falta mucho por demostrar, pero me estoy preparando a tope para lograr que este año entrante sea mucho mejor en cuestión de resultados".