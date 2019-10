Rompe en llanto Marysol, hija de José José al saber que estaba en hospicio

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron José Joel y Marysol Sosa para brindar más información sobre la búsqueda del cuerpo de su famoso padre, la hija mayor del intérprete no pudo contener el llanto al enterarse que el llamado “Príncipe de la canción” murió en un hospicio y no en un hospital.

Rodeados de los medios de comunicación en el emblemático lugar “The Freedom Tower”, los hijos del segundo matrimonio de José José se enteraron que, contrario a lo que declaró su media hermana Sara Sosa, trascendió que el cantante falleció en un hospicio ubicado en la Universidad de Miami, una semana después de que en el hospital donde se encontraba ya no le dieran esperanzas de vida.

Inmediatamente, Marysol expresó: “¡No puede ser que me estés dando esa noticia, mi papá no puede haber acabado en otro lugar! ¿Entonces estaba abandonado?, estaba meramente abandonado. A lo que José Joel agregó: “¿De qué estamos hablando?, ¿estaban esperando a que se muriera donde no tenía un cuidado médico?, que ya no estaba resguardado por ningún seguro”.

Posteriormente, la hija mayor del intérprete de Almohada dijo: “Yo tuve que llegar esta ciudad como si fuera una amiga lejana del señor, tuve que llegar a tocar puertas al hospital, de donde nos corrieron. Mi papá nos amaba, no tenemos duda. Esto es lo último que pensamos José y yo, en venir a vivir esto”. Y subrayó: “Yo no me puedo ir sin ver el cuerpo de mi padre. Me quedaré el tiempo que me sea necesario. Tenemos apoyo, gente que nos está ofreciendo casa, comida”.

De la misma forma, los cantantes aseguraron que están planeando entablar una demanda en contra de su hermana menor, pues su proceder no se les ha hecho nada trasparente desde el momento en que se llevó a José José a Miami, e incluso se enteraron que Sarita esta planeando un lanzamiento musical a pocas horas del fallecimiento de su padre.

Finalmente, José Joel y Marysol aseguraron que mantienen la esperanza de reencontrarse con Sarita el día de hoy a las 7 de la noche en el consulado de México, y a pesar de toda esta guerra de declaraciones manifestaron que si su hermana les da las explicaciones suficientes ellos detendrán las declaraciones en su contra.