Rompe el silencio Natalia Barulich sobre su relación con Neymar Jr.

Natalia Barulich rompió el silencio y dio detalles de su relación con Neymar Jr., luego de que se especulara que terminó con Maluma para iniciar un romance con él.

Negándose a dar detalles de su ruptura con el cantante de música urbana, la modelo aseguró en entrevista para el programa “Al rojo vivo” que no tiene un amorío con el futbolista brasileño. “Neymar es solo mi amigo, y los medios inventaron todo eso”, manifestó.

Posteriormente, Natalia contó que, debido a estos rumores, recibió muchos ataques en redes sociales. “Mucha gente (decía) ‘Ay Natalia… ta, ta, ta’ y yo ¡Ay, por Dios!, me estaban volviendo loca unos fanáticos, algunos de ellos están locos y me mandaban hasta amenazas de muerte… y yo no hice nada malo… no está bien que te acosen en redes”.

Por otra parte, la también cantante confesó que sigue teniendo contacto con Maluma, sobre todo por Julieta, la perrita que le regaló el colombiano durante su noviazgo. “Me acaba de preguntar por ella. Quiere verla pronto… fue nuestra perrita”.

Y para que no quedara duda de su relación, Barulich recalcó: “sí (seguimos siendo amigos), no hay mala onda entre nosotros. Pero ahora debo enfocarme en mí y en mi trabajo”.