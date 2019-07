Rompe el silencio Michelle Renaud sobre foto de ex de Danilo Carrera

Luego de que Ángela Rincón publicara una fotografía vestida de novia para confirmar su divorcio de Danilo Carrera, Michelle Renaud rompió el silencio.

En entrevista para el programa Hoy, Renaud comentó: “lo más importante en esta vida es respetar la vida del otro, y también respetar las relaciones del otro, ellos dos tienen una relación, al final del día divorciados, casados y como sea sigue siendo un tipo de relación, con tus amigos tienes una relación, con tu pareja tienes una relación, y yo no me meto en las relaciones que no me corresponden”.

Sobre el motivo que habría orillado a Rincón a realizar dicha publicación, Michelle comentó: “yo creo que ella tendrá sus motivos para hacer las cosas, yo creo que lo hará de buena intención, no creo en algo distinto, en realidad no puedo opinar al respecto porque pues no la conozco, no sé, pero espero y le deseo lo mejor del mundo a ella y a todas las personas”.

Finalmente, la actriz aseguró que, a pesar de tener una relación cordial con su ex esposo, esto no significa que sigan siendo grandes amigos.