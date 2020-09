Rompe el silencio Alejandra Ávalos tras demanda de Anel Noreña

Ciudad de México.-A escasas horas de que Anel Noreña, ex esposa de José José, revelara que entabló una demanda por daño moral en contra de Alejandra Ávalos, la actriz y cantante rompió el silencio y brindó su postura al respecto.

“No, no estoy furiosa, estoy feliz porque yo sé lo que he hecho en mi vida, soy consciente de cómo he actuado, y siempre ha sido con amor, con cortesía y respeto a todas las personas de la familia, entonces yo estoy muy contenta, muy bien, muy en paz conmigo misma”, dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Al ser cuestionada sobre lo que pudo llevar a Noreña a iniciar este proceso legal, Ávalos manifestó: “Pregunten ustedes qué pasó ahí porque yo no sé nada, yo ni siquiera he sabido que ha declarado, me mantengo muy al margen de eso, prefiero hacer lo que me corresponde a mí como artista y como amiga de José José… Yo actuó conforme a mi corazón y a la verdad, y si eso le molesta a la gente, ¡qué tristeza!”.

Por último, la intérprete envió un contundente mensaje tanto a la ex del “Príncipe de la Canción” como a sus hijos mayores. “Pido respeto para mí y para la memoria de mi querido amigo José por parte de la familia Sosa Noreña, pido respeto, a mí no me consideren, no tenemos, tienen esas personas algo, yo no tengo nada, yo me declaro en paz con esas personas, y me declaro en paz con mis sentimientos hacia José José”, concluyó.