Rompe Drake récord de mejores 10 en Billboard, desplazando a Madonna

Drake rompe el récord de los 10 mejores éxitos en la historia del Billboard Hot 100 , ya que cuenta sus 39 y 40 mejores 10 en la última lista, fechada el 1 de agosto.

Como se informó anteriormente , "Popstar" y "Grecia" de DJ Khaled, ambos con Drake, rugen en los Hot 100 en los números 3 y 8, respectivamente.

Las canciones comienzan en los números 3 y 4 en Streaming Songs con 28,4 millones y 22,1 millones de transmisiones, respectivamente, según Nielsen Music / MRC Data. En las ventas de canciones digitales, llegan a los números 1 y 7 con 15,000 y 9,000 vendidos. También atrajeron a 13.1 millones y 3.5 millones en la audiencia de radio respectiva en la semana de seguimiento.

Khaled recoge su quinto y sexto Top 10 de los Hot 100, mientras que Drake, con sus 39 y 40 pases, supera a Madonna (38) en el top 10 de su carrera en la lista, que comenzó el 4 de agosto de 1958.

Aquí hay una vista actualizada de los artistas con la mayor cantidad de éxitos en los archivos de 62 años de Hot 100.

Most Billboard Hot 100 Top 10s

40, Drake

38, Madonna

34, The Beatles

31, Rihanna

30, Michael Jackson

28, Mariah Carey

28, Stevie Wonder

27, Janet Jackson

27, Elton John

25, Lil Wayne

25, Elvis Presley

25, Taylor Swift

Drake supera a Madonna por ser la única propietaria de la lista de los 100 mejores 10 después de que las superestrellas hubieran empatado con 38 cada una desde la lista del 16 de mayo, cuando "Pain" de Drake, con Playboi Carti, se lanzó en el número 7. Madonna mantuvo el récord de a partir de noviembre de 2002, cuando superó los 34 de The Beatles con "Die Another Day", su tema número 8 de James Bond que se convirtió en su 35 ° top 10. Había empatado la marca de The Beatles con "Don't Tell Me ", su 34 ° top 10, en febrero de 2001.

Los Beatles reinaron como el único acto con la mayor cantidad de Hot 100 entre los 10 mejores desde marzo de 1967, cuando superaron a Elvis Presley, hasta que Madonna los superó casi 34 años después. Los Beatles superaron a Presley (cuya carrera fue anterior a los Hot 100) cuando registraron su 21º top 10, "Penny Lane".

Drake llegó por primera vez al Top 10 de los Hot 100 en julio de 2009 con su sencillo "Best I Ever Had", que alcanzó el puesto número 2.

Madonna todavía tiene la marca de los mejores 100 top 10 en papeles principales, abarcando su recorrido completo de 38 top 10. Debido en parte a la naturaleza colaborativa del hip-hop, Drake ha publicado 25 top 10 como protagonista y 15 como artista destacado.

Mientras tanto, con sus dos nuevas características en las pistas de Khaled, Drake hace su debut número 24 y 25 en el top 10 de los Hot 100.

Drake además extiende sus récords para la mayoría de las entradas Hot 100 de carrera (224) y los 40 mejores éxitos (113).