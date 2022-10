Romina Marcos pide que no comparen su cuerpo con el de Niurka

MÉXICO.- Romina Marcos es una de las participantes de Las estrellas bailan en Hoy, donde ha demostrado su talento y su pasión por el baile. Sin embargo, hace unos días recibió un comentario de Andrea Legarreta que causó mucha controversia.

En su más reciente presentación, la hija de Niurka llevó a cabo una coreografía junto a su pareja de baile, Josh Gutiérrez. Al ser evaluados por el jurado, la conductora les aconsejó bajar de peso para mejorar su rendimiento físico.

“A lo que voy es que (faltó) haberle metido al ejercicio, haber perdido un poco más de peso”, dijo Legarreta.

Aunque Romina reaccionó positivamente a las peticiones durante el programa y dijo que ya estaba trabajando en eso, en redes sociales criticaron a Andrea por meterse con el peso.

Romina se ausentará temporalmente de la competencia

De acuerdo con La Verdad, este ha sido un tema recurrente en la vida de la joven.

"Cuando bajé de peso me traumé...me traume mucho no volver a subir. Tantito veía una pancita y era no, no, no, ya estoy subiendo otra vez", expresó recientemente Romina.

La actriz también dijo que actualmente se siente en equilibro con su cuerpo, pero que le molesta que comparen su cuerpo con el de Niurka Marcos: “No tengo el cuerpo de mi mamá porque no soy mi mamá”.

El día de ayer la joven reveló en sus redes sociales que tendrá que ausentarse temporalmente de la competencia debido a una pequeña fractura que sufrió en el pie.