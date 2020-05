Romina Marcos confiesa porqué se quitará los implantes de seno

CIUDAD DE MÉXICO.- Romina, hija de Niurka Marcos, confesó que desea reducir su busto, debido a que cuando bajó de peso éstos empezaron a lucir desproporcionales.

La actriz, comentó que hace 5 años pesaba 17 kilos más y se implantó 350 gramos en cada seno, con los cuales ahora no se siente cómoda.

“La verdad es que, ahora, yo no me siento tan cómoda con ellas porque sí las siento grandes. Mucha gente me dice que no, pero pues así es como yo las siento. No sé, me incomoda correr. Si no tengo un sport bra o algo que me sujete bien, no puedo correr porque ‘vuelan’”, explicó.

Otro de los motivos por los cuales decidió quitarse los implantes es porque hace tiempo se le formó un bulto en uno de sus senos a consecuencia del mal proceso de recuperación que tuvo tras su cirugía estética.

“Yo sé que se nota mucho, mucha gente no lo notaría… pero es algo que obviamente yo sí noto, amigos”, agregó.