Romeo Santos da la bienvenida a su tercer hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Romeo Santos recibió el 2021 de la mejor manera, pues acaba de convertirse en padre por tercera ocasión.

El intérprete de “Obsesión” presumió en sus redes sociales el nacimiento del pequeño Solano, con dos fotografías que causaron furor en 17 millones de seguidores.

En la primera, el cantante aparece al lado de su pareja con su crecido vientre de embarazo. En la segunda, se muestran los pequeños pies del recién nacido.

En el mensaje con el que acompañó esta publicación, Romeo reflexionó sobre lo que ha sido este año, mostrando que el Covid le quitó a varios amigos y seres queridos, entre ellos, su estilista Laurean Ossorio, el músico José Antonio Jáquez “Billy” y su hermano Gerry.

Pero también celebró la llegada de su pequeño, y expresó que a pesar de manejar su vida de forma personal, no quería desperdiciar la oportunidad de celebrar esto.

Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian. #3 #BabySolano”, escribió.