Roman Polanski es acusado de violar a famosa actriz

ESTADOS UNIDOS.- La actriz francesa Valentine Monnier acusa al director Roman Polanski de violarla cuando tenía 18 años en un chalet de esquí.

La Sra. Monnier renunció a su derecho al anonimato para describir la supuesta terrible experiencia, justo cuando Polanski, de 86 años, lanza una nueva película llamada "Acuso".

Ella contó cómo temía ser asesinada por el director de cine después de que la "violara violentamente" en Gstaad, Suiza.

Polanski todavía es buscado en Estados Unidos después de declararse culpable de la violación legal de una colegiala de 13 años en 1977 y luego huir del país.

En una declaración detallada de la víctima publicada por el periódico Parisien, Monnier dijo que ahora quería acusar a Polanski de atacarla en un chalet de esquí a principios de 1975.

En respuesta a los reclamos, un abogado del director dijo: "Roman Polanski niega firmemente todas las acusaciones de violación".

‘‘En 1975 fui violada por Roman Polanski. No tenía ningún vínculo con él, ni personal ni profesional, y apenas lo conocía’’, señala la Sra. Monnier, que ahora tiene 62 años.

‘‘Sucedió extremadamente violentamente, después de que volvimos a su chalet en Gstaad, Suiza, después de esquiar. Me golpeó, me golpeó hasta que me rendí, y luego me violó y me hizo pasar por todo tipo de vicisitudes. Acababa de cumplir 18 años’’, asegura.