Rolling Stones lanza edición de lujo de "Goats Head Soup"

ESTADOS UNIDOS.- Buenas noticias para los seguidores de Los Rolling Stones, pues este 04 de septiembre la banda lanzará una edición de lujo de su álbum de 1973 "Goats Head Soup", un conjunto en caja de 4 CD con 10 pistas inéditas y un concierto completo del mismo año.

Las pistas inéditas incluyen el outtakele "Criss Cross" de larga duración, que puedes escuchar ahora a continuación, así como varias canciones poco conocidas como "Scarlet", con Jimmy Page de Led Zeppelin en la guitarra (curiosamente, Scarlet es el nombre de su hija) y el bajista de Blind Faith, Ric Grech, y "All the Rage". También incluye versiones alternativas y mezclas de pistas del álbum "100 Years Ago", "Hide Your Love" y otros. La canción "Through the Lonely Nights", lanzada como B-side en 1974, también presenta a Page y parece probable que esté incluida.

Las ediciones completas también incluyen "Brussels Affair", una transmisión de radio de 15 pistas desde octubre de 1973 que ha sido uno de los bootlegs más bien grabados y populares de la banda y fue lanzada oficialmente por la banda en 2012.

Además, los juegos de cajas de CD y vinilo ofrecen el álbum original de diez pistas en 5.1 Surround Sound, mezclas Dolby Atmos y Hi-Res, junto con los videos de "Dancing With Mr. D", "Silver Train" y "Angie". Un libro exclusivo de 100 páginas presentará una amplia gama de fotografías, ensayos de los escritores Ian McCann, Nick Kent y Daryl Easlea y reproducciones de tres carteles de la gira de 1973.

Si bien generó "Angie", uno de sus mayores éxitos de todos los tiempos, "Goats Head Soup" fue un álbum de transición para los Stones. La adicción a la heroína de Keith Richards había disminuido su aporte y el álbum fue claramente dirigido por Mick Jagger, con un fuerte aporte del guitarrista Mick Taylor, así como de los tecladistas invitados Billy Preston y Nicky Hopkins, lo que le dio al álbum un aspecto más funky - como en ("Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) ") y una sensación más parecida a una balada que la serie de álbumes clásicos que lo precedieron:" Beggars Banquet "," Let It Bleed "," Sticky Fingers "y" Exile on Main Street ". Sin embargo, sí incluye favoritos como "Star Star" (también conocido como "Starf-er") y "Silver Train", y el set en vivo muestra que la banda no había perdido nada de su poder.

Si bien los Stones rechazaron en gran medida la manía en caja de los años 90, dejando mucho material inédito a los contrabandistas, la banda ha estado sondeando sus bóvedas a fondo en los últimos años, lanzando varios conciertos en su sitio web, así como ediciones de lujo de "Sticky Fingers" y "Exilio en la calle principal" con amplias pistas adicionales. Más complicado es el estado de su material anterior a 1970, que es controlado por ABKCO, la compañía fundada por su ex gerente comercial Allen Klein. Los Stones y Klein se separaron en circunstancias incómodas y el grupo ha dejado mucho material inédito en las bóvedas, como lo demuestra el "volcado de derechos de autor" del material inédito que se publicó brevemente en YouTube por razones legales en las últimas horas de 2019, antes de sus derechos de autor. expiró en la Unión Europea, aunque ha habido muchos lanzamientos excelentes en los últimos años, como el documental de la gira de 1965 "Charlie Is My Darling", una edición ampliada del álbum en vivo "Get Yer Ya-Ya's Out" de la gira de 1969.