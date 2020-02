Roger Waters, vocalista de Pink Floyd, anuncia gira por México

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocalista de Pink Floyd, Roger Waters, ha anunciado mediante su página oficial que realizará una gira en la que incluye México en su lista.

El cantante se presentará en el Palacio de los Deportes, el próximo 7 de octubre y en dicho concierto tendrá un escenario de 360°, parte del concepto de su actual gira ‘This is not a drill’.

Por otra parte, el famoso acudió a su cuenta de Twitter para anunciar formalmente su visita a al país.

“CIUDAD DE MÉXICO, AQUÍ VAMOS!. Miércoles 7 de octubre del 2020 en el Palacio de los Deportes”, se leía en el tuit.

MEXICO CITY! WE ARE COMING.



Wednesday 7th October 2020

Palacio de los Deportes



Wednesday 7th October 2020

Palacio de los Deportes

Tickets on sale 10th February 2020 at 11:00am CST

Cabe señalar que en los últimos años Waters se ha presentado en varias ocasiones en la Ciudad de México como parte de sus giras: The Wall, en 2012; en 2016 en el Foro Sol y en Zócalo Capitalino interpretó los grandes éxitos de Pink Floyd The dark side of the moon, Wish You here.

Además durante estas presentaciones al cantar ‘Another brick in the wall’ un grupo de niños lo acompañó en el escenario para realizar una coreografía complementada con playeras oscuras con mensajes como: Derriben el muro y Renuncia..