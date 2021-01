Roger Waters reversiona 'The Gunner's Dream'

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex miembro y co-fundador de la legendaria banda Pink Floyd, Roger Waters, ha deleitado a sus seguidores con una nueva versión del tema “The Gunner’s Dream”.

Los orígenes de la canción se remontan a “The Final Cut”, álbum lanzado en 1983 en el que Waters colaboraría por última vez con Pink Floyd.

El video habría sido compartido en el canal oficial en YouTube del cantautor a modo de celebración del aniversario de nacimiento de Martin Luther King Jr., pastor de la iglesia bautista conocido por su labor como activista por los derechos civiles y su lucha contra la segregación racial en Estados Unidos.

El metraje a blanco y negro da inicio con la frase “Tuve un sueño”, la cual es repetida a lo largo de sus seis minutos de duración y que pertenece a uno de los discursos más recordados del personaje al que se realiza el homenaje.

“Anoche vi el documental de 2013 ‘The Man Who Saved The World’. El nombre de este hombre es Stanislav Petrov. El año en que Stanislav salvó el mundo en 1982 escribí la canción ‘The Gunner’s Dream’, es extraño pensar que si Stanislav no hubiera estado en el lugar correcto al momento correcto ninguno de nosotros estaríamos vivos. Nadie debajo de los 37 años habría nacido”, comentó el artista.

Roger Waters además compartió un mensaje respecto a los conflictos actuales y las amenazas del mundo.

"Si yo dominará el mundo, escucharía las palabras de los sabias. Me desharía de las armas nucleares a primera hora de mañana, en el día del Dr. King. Por supuesto, nadie puede dominar el mundo. El mundo no puede ser dominando. Solo puede ser amado y respetado y compartido si es que todos seguimos aquí en la mañana."