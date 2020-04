Roger Waters descarta reunión de Pink Floyd

Roger Waters ha descartado una hipotética reunión de Pink Floyd (banda en la que estuvo de 1965 a 1985) argumentando que "no sería bonito", sino "jodidamente horrible".

En declaraciones a Rolling Stone, Waters explica que intentó un acercamiento con los otros dos miembros aún con vida, David Gilmour y Nick Mason, para lanzar una reedición en vinilo de su álbum de 1977 "Animals".

Escribí una especie de plan porque habíamos llegado a una especie de -realmente no quiero hablar de esto- pero mi plan no dio frutos", apunta, para revelar que les lanzó una pregunta: "¿Podemos lanzar una reedición remasterizada en vinilo de 'Animals' sin que se convierta en la Tercera Guerra Mundial?".

Y prosigue: "¿No sería eso bonito? Sugerí hacerlo democráticamente. Dije ¿por qué sencillamente no votamos? Somos solo tres. Pero fue intento fallido y no funcionó. Dios sabe por qué. No es que haya un Dios, ¿sabes lo que quiero decir?".

Llegados a este punto, Waters fue tajante sobre una reunión con sus dos viejos colegas: "No, no sería bonito, sería jodidamente horrible. Obviamente, si eres fan de aquellos días de Pink Floyd tendrás un punto de vista diferente".

"Pero yo tuve que superarlo, esa fue mi vida. Y sé que a raíz de eso fue elegido como un villano por quien sea, lo que sea, puedo vivir con eso. ¿Pero cambiaría mi libertad por esas cadenas? De ninguna manera", remata.