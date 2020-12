Rogelio Suárez agradece el momento que vive en La jaula de las locas

Poco a poco Rogelio Suárez ha ido ganándose un lugar en el mundo del teatro, gracias a su trabajo y desempeño realizado a lo largo de 14 años de carrera, pero el tener la fortuna de estar en este momento en un musical como "La jaula de las locas", es algo que asegura hay que agradecer.

"Que un musical de gran formato permanezca en cartelera durante cinco años creo no pasa muy seguido, 'La jaula de las locas' es lo mejor que me ha pasado, no sólo por la duración sino por los personajes que me ha tocado interpretar; empecé con Silviah pero después pasé a hacer Zaza, eso para mí como actor me hizo crecer, y tener estos grandes maestros que además son mis compañeros, como Mario Iván Martínez, Eugenio Montesoro o Roberto Blandón, que me han transmitido todo lo que ellos saben, entonces durante cinco años he estado tomando clases con estos grandes maestros. Zaza me ha hecho crecer como actor y le estoy muy agradecido", dijo Rogelio Suárez.

Es por eso que Rogelio está feliz con el streaming que se realizará el 18 de diciembre, vía Ticketmaster Live, de este musical, porque ahora quedará un testimonio para el futuro del trabajo de este grupo de actores.

Juan Torres explicó que la función que esta vez verá el público, es cuando se develó la placa del quinto aniversario, ceremonia que se llevó a cabo el sábado pasado y es un momento al cual pocas personas acceden, pero ahora llegará hasta los hogares de los fans de la obra y a todo la República.

"Es el último streaming de 'La jaula de las locas' y esta vez tenemos un elenco distinto al que tuvimos en nuestra primera transmisión digital, donde estuvo Rubén Branco como Zaza y Rogelio Suárez como Silviah, en esta ocasión Rogelio hará Zaza y Mario Sepúlveda como Silviah" - dijo Torres - "fue una función excepcional con estos grandes actores, es muy emocionante y emotivo haberlo hecho al 30% como estamos trabajando ahora, pero con ese teatro como si estuviera al 100%, fue algo muy padre".

Rogelio recordó cómo fue que llegó Zaza a su vida y cómo desde hace cinco años esta obra ha sido fundamental en su carrera.

"Desde hace cinco años que se estrenó 'La jaula de las locas', desde los ensayos uno sueña con los personajes y a pesar de que tenía uno maravilloso que es Silviah, Mario Iván Martínez siempre me dijo, ‘estaría increíble que cuando yo faltara tú hicieras Zaza’, porque ninguno teníamos suplente. No sé de dónde saqué valor para decirle a Juan, oye a mí me encantaría ser Zaza, ojalá me dieras la oportunidad de hacerte una audición o algo; le hice la audición, le gustó y me dejó hacer algunas funciones que no pudo Mario Iván, fui creciendo junto a mis compañeros y cinco años después aquí estamos", comentó Rogelio Suárez, quien ahora es titular alternante de esta comedia musical.

Para Mario fue igual de retador hacer Silviah, porque nunca había hecho un personaje igual, así que recurrió a Rogelio quien le dio las herramientas para darle forma a esta divertida mucama, que ha interpretado desde hace un año.

Juan explicó que se acerca el fin de temporada de "La jaula de las locas", que se iba a realizar en el mes de mayo pero debido a la pandemia se ha prolongado mucho más, pero por el momento continuarán en el Teatro Hidalgo hasta la primer semana de enero, los sábados con dos funciones 16 y 19 horas.