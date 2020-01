Rodrigo y Gabriela toman su nominación al Grammy como premio a su autenticidad

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a tener algo más de 30 composiciones nuevas, Rodrigo y Gabriela prefirieron esperar cinco años para lanzar su disco Mettavolution porque querían sentirse realmente contentos con el material, producto de una depuración exhaustiva.



El dúo mexicano de guitarristas acústicos ha tomado la nominación al Grammy como señal del acierto de su decisión de mantenerse auténticos durante 20 años de carrera y no dejarse presionar por las modas.



"Es la cereza al pastel que nos estaba faltando, está buenísimo para una banda como nosotros tan independiente, cuando casi siempre se van hacia otros géneros de música. Nos sentimos privilegiados, hemos logrado cosas que jamás hubiéramos imaginado.



"Siempre vemos nuestro propio carril, jamás hemos volteado a ver a otros, mantenemos la autodemanda de exigirnos un poco más y romper muchas barreras", comentó Gabriela en entrevista telefónica desde Los Ángeles, donde hoy se celebra la gala en la que están nominados a Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo.



Y si bien les hace ilusión el premio, reafirman que no es algo que persiguieron, pues su único propósito es aportar algo en la escena sonora.



"Para un artista es importante ubicar cuál es su propósito. Pensar en los galardones o cuántos likes vas a tener es muy desgastante y distrae de la música y las propuestas.



"Qué bueno que te nominen o te den premios, te mantiene inspirado, pero es importante no depender de eso. Así, si no te dan nada, no te afecta emocionalmente y sigues trabajando", opinó la guitarrista.



Pese a que no era su objetivo, el dúo se siente inspirado por el reconocimiento y prepara nuevos proyectos, pues tras haber presentado un EP donde versionaron temas metaleros, quieren hacer algo novedoso.



"Ahora estamos muy enfocados en nuevo material y queremos soltarnos un poquito el pelo, pero no sabemos por dónde irá, porque el chiste es que también a nosotros nos sorprenda", explicó Gabriela.



Para festejar con México, preparan presentaciones en festivales masivos: en el Vive Latino el 15 de marzo en CDMX y el 20 en el Pal' Norte, en Monterrey.