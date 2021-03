Rocío Sánchez Azuara sale a la defensa de "El Turry", tras acusación de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El locutor y presentador de televisión Arturo Macías, mejor conocido por sus amigos como "El Turry", se encuentra envuelto en la polémica después de ser acusado la tarde del miércoles por Laura Pons de agresión sexual cuando aún era menor de edad.

Los hechos se desarrollaron durante una entrevista de Laura Pons en el programa de Televisión Azteca "Ventaneando", donde la joven actriz acusó a el presentador de haberla violado a la edad de 17 años. Pocos minutos después Macías fue suspendido de sus participaciones en el programa de Televisa "HOY".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ante este contexto, fue Rocío Sánchez Azuara la que salió en su defensa, quien aseguró que lo conoces desde hace varios años y recalcó que jamás se ha visto involucrado en este tipo de situaciones.

“¿De qué me perdí y qué pasó? Te conozco desde hace muchos años (15 mínimo) y jamás has estado involucrado en ninguna situación de ese tipo y menos en un escándalo o chisme. ¿Qué pasó? Si puedes mándame Whatsapp”, dijo la conductora de un talk show. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Sánchez Azuara (@rocio_sazuara)

LA ACUSACIÓN

Durante su charla, Laura Pons platicó que la invitó a comer y al cine, después de que Arturo Macías apoyara a su familia, quienes atravesaban por un momento difícil en un plano económico. Recordó que aunque la salida era en un plan sano, el locutor la forzó a ir a un motel, ahí se dieron los hechos.

“Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo lo conocimos en una expo de XV años, estábamos en una situación muy vulnerable económicamente, la estábamos pasando muy mal; él nos apoyó con algunos productos de la radio, como discos, para que las vendieran y pudiéramos salir adelante”, dijo Laura Pons.

“Mis papás, me pregunto, ¿cómo me dejaron ir con él? Tenía 17 años, era menor de edad. Dentro de su auto me dijo: ‘¡Ay, no Lau!, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien’. Y yo ‘bueno, ¿a dónde me va a llevar?’, y pues mi sorpresa fue que me llevó a un motel. Dentro del auto le dije ‘no Arturo, no quiero ir’, y yo me sentí asustada. Se quitó la ropa, en un momento se desvistió por completo, de hecho, enfrente de mí, y era la primera vez que yo veía un hombre desnudo. Y él se metió a un jacuzzi y me dijo ‘vente Laura’”, explicó.



ARTURO MACÍAS DESMIENTE ACUSACIÓN

Ante el fuerte testimonio de la joven, el programa Hoy decidió suspender a 'El Turry' hasta que se aclare la situación, mientras que el locutor aseguró que interpondrá un recurso legal.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes. Lo que comentan de mí es falso, yo respeto mucho a las mujeres en todo momento. Legalmente pronto les daré una postura y respuesta a este caso. Y bienvenidos todos sus comentarios al respecto”, dijo "El Turry" desde sus cuentas de Twitter e Instagram, donde los comentarios no se han hecho esperar. Algunos a manera de apoyo y otros de crítica.