Rocío Sánchez Azuara rompe en llanto al recordar a su hija en su aniversario luctuoso

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras cumplir dos años de haber fallecido su hija Daniela, la presentadora Rocío Sánchez Azuara rompió en llanto al iniciar su programa “Rocío A Tu Lado”.

Fue el jueves pasado cuando Sánchez Azuara recordó a su hija Daniela Santiago Luján, quien murió a los 31 años de edad, en una sala de hospital, al perder la batalla contra el lupus eritematoso sistémico que padeció durante 20 años.

Bienvenidos señoras y señores a este programa que dedico en su totalidad a este día tan especial a un ángel que hoy cumple dos años de haber trascendido, que se llama Daniela. Debe estar aquí, está aquí. Está en mi corazón, mi pensamiento todos los días”, expresó Rocío.

La presentadora se dirigió a su hija Daniela y le hizo saber que muchas personas de la producción, aunque no la llegaron a conocer, la respetaban y extrañaban, de igual manera como lo hacía ella.

“Donde quiera que esté, si es que me estás escuchando, a veces me quiebro y a veces no puedo, pero tengo un compromiso y lo estamos cumpliendo, así que, hay muchas personas de este equipo que no te conocieron en vida, pero te respetan y te quieren como si lo hubieran hecho, Muchas otras, te extrañan como yo te extraño, Aquí estamos, Daniela”, expresó Sánchez Azuara.

En una entrevista que la comunicadora dio a la revista “TVyNovelas”, comentó que el luto que lleva por su hija es algo que nunca se podrá quitar ni siquiera nombrar, ya que no se le puede llamar viuda ni huérfana, sólo le queda el dolor que siente como madre por haber perdido a una hija.



¿Cómo murió la hija de Rocío Sánchez Azuara?

Daniela Santiago Luján, de 31 años de edad, falleció el 23 de septiembre de 2019, en un hospital de la Ciudad de México, donde la joven había sido ingresada por complicaciones con la enfermedad que padecía desde hace dos décadas.

De acuerdo a lo informado por los medios y la propia Rocío Sánchez Azuara, Daniela padecía lupus eritematoso sistémico, pero en agosto de ese año, a la joven le habrían detectado una bacteria en la sangre, causada por el catéter que tenía para la hemodiálisis que recibía tres veces por semana.

En ese entonces, la conductora habría declarado a los medios que el pronóstico de su hija era reservado, ya que además del lupus, la enfermedad le había afectado el funcionamiento de sus riñones.

La conductora destacó que diariamente le dedica el programa que realiza en Imagen Televisión, tanto a su hija Daniela como a su mamá, quien falleció en noviembre de 2020.