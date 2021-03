Rocío Banquells revela que Verónica Castro le dio una cachetada por “coraje”

CIUDAD DE MÉXICO.- Rocío Banquells estuvo como invitada del programa Hoy para recordar parte de su trayectoria artística, la cual incluye grandes éxitos actorales y musicales, momento en que reveló que recibió una bofetada de Verónica Castro a pesar de no estar marcada en el libreto.

Al ver una parte de la telenovela “Los Ricos también lloran”, proyecto en el que las dos actrices protagonizaron fuertes escenas, Banquells recordó que en esa época las cachetadas que se daban en el set eran reales porque al productor Valentín Pimstein no le gustaban que fueran actuadas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, la conductora de televisión no pudo contenerse a la cachetada que le propinó su colega y de inmediato se la devolvió. “Esa cachetada con Vero yo era la que le pegaba, ella no me pegaba a mí, pero le dio tanto coraje que me la regresó. Sí, (en serio)”, contó.

Posteriormente, la intérprete de “Abrázame” indicó que gracias a la estatura de Vero no resultó herida. “Ella no me lastimó porque me llegó aquí (al cuello) porque ya ves que es chiquita”.

Afortunadamente la reacción de Vero no tuvo grandes consecuencias, pues Rocío Banquells aseguró que el incidente se quedó en el foro de televisión y hasta este momento son grandes amigas.

Video a partir del 00:50