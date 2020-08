Robin Williams: A 6 años de su muerte

ESTADOS UNIDOS.- Este 11 de agosto se cumplen 6 años desde la lamentable partida de Robin Williams y los fanáticos no pudieron dejarlo desapercibido en redes sociales, donde muchos de ellos le rindieron homenaje al famoso mediante imágenes, videos y frases del actor.

Robin McLaurin Williams, nombre real del artista, nació en Chicago, Illinois, 21 de julio de1951 y se hizo de gran popularidad debido a su trabajo como comediante, actor y actor de voz estadounidense, trayecto que lo llevó a ser ganador de un Premio Óscar, cinco Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, dos Premios Emmy y tres Premios Grammy.

Sus más reconocidas cintas son ‘’Mrs. Doubtfire’’, ‘’Jumanji’’, ‘’Hook’’, ‘’Aladdín’’, ‘’Las aventuras del barón Munchausen’’, ‘’The Birdcage’’, ‘’Night at the Museum’’, o ‘’Happy Feet’’, como también aclamado por la crítica en películas dramáticas como ‘’Patch Adams’’, ‘’Good Morning’’, ‘’Vietnam’’, ‘’Good Will Hunting’’, ‘’Dead Poets Society’’, ‘’Awakenings’’, ‘’The Fisher King’’, ‘’One Hour Photo’’ o ‘’Moscow on the Hudson’’, entre otras cosas.

6 años sin Robin Williams, fallecido el 11 de agosto de 2014. Gracias por tanto. pic.twitter.com/e91WyV8S8E — AP (@altapeli) August 11, 2020

En algún momento de su vida, Williams confesó que debido al estrés de hacer stand-up, comenzó a consumir drogas y alcohol a principios de su carrera, sin embargo, nunca bebía ni tomaba drogas mientras estaba en el escenario, pero ocasionalmente se presentaba cuando estaba enfermo con una resaca del día anterior. Durante el período en el que consumía cocaína, dijo que se sentía paranoico cuando se presentaba en el escenario.

El 11 de agosto de 2014, Williams fue encontrado muerto en su domicilio cerca de Paradise Cay, California, en lo que aparentemente podría haber sido un suicidio por asfixia, según el informe inicial del Departamento del Sheriff del Condado de Marin.

Más tarde, el 12 de agosto, se confirmó que el actor fue encontrado ligeramente suspendido en el aire con un cinturón atado a su cuello por un extremo y el otro enganchado a la parte superior de un armario en su dormitorio. Era oficial que había cometido suicidio.

El 14 de agosto de 2014, su esposa Susan Schneider dio a conocer que el actor padecía demencia por cuerpos de Lewy, sobre la cual aun no se encontraba preparado para hablar públicamente.

Tras la muerte y la posterior cremación del cuerpo de Robin Williams, sus cenizas fueron esparcidas en el océano Pacífico, en la bahía de San Francisco.