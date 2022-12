Roberto Palazuelos ya no quiere hablar de Andrés García y Margarita Portillo

Ciudad de México.- La relación de Roberto Palazuelos y Andrés García ha tenido altibajos a lo largo de los años.

Por ello, el llamado “Diamante negro” ha decidido que ya no quiere volver a hablar de del actor.

A pesar de que recientemente externó su apoyo a Leonardo García luego de que este denunciara públicamente a la esposa de García, Margarita Portillo, por los malos cuidados que le brinda a su padre, ahora ya no quiere hablar más del tema.

Se niega a hablar antes los medios

Tras encontrarse con las cámaras de Ventaneando en el aeropuerto de la Ciudad de México, Palazuelos inmediatamente dio su negativa al escuchar el nombre del protagonista de Pedro Navajas.

“Es un tema que yo no tocó, no me interesa tocar ya, que lo sepa la prensa bien, es un tema que a mí me duele mucho y es un tema con el que no gusta estar en dimes y diretes, y en cosas que no, yo por respeto no voy a tocar el tema”, explicó Roberto.

De la misma manera, el actor y empresario manifestó que debido al cariño que le tiene a su colega y amigo es que le resulta difícil emitir su postura al respecto.

“Lo único que le deseo es mucha luz, mucha bendición, que si se va pronto se vaya bien con Dios, tuvo una vida maravillosa, una vida como pocos habrían tenido, es triste y doloroso, imagínate para mí lo doloroso que es, entonces yo por respeto prefiero no hablar de lo que está pasando”, añadió.

Fotos: Agencia México

Ya no quiere entrar en controversia

Pero al hablar del comunicado en el que Leonardo explota contra la esposa de don Andrés, Palazuelos, pese a que en redes apoyó a su amigo, en esta ocasión se negó a decir algo sobre el controversial asunto familiar.

“Tampoco voy a hablar de las declaraciones de Leonardo porque es tocar el mismo tema y es un tema del que no quiero opinar, te pido que me lo respetes por favor”, comentó.

Finalmente, mientras el reportero del programa de espectáculos mencionaba el nombre de la esposa de Andrés García, el artista únicamente respondió: “Es el mismo tema, yo no voy a opinar nada de nadie, ni de la señora Margarita, ni del señor Andrés, ni del señor Leonardo, ni de nadie”.