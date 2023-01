Roberto Palazuelos sobre Andrés García: “le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije”

Ciudad de México.- Hace ya un par de meses desde que la salud de Andrés García fue decayendo, lo que preocupó a sus allegados, además de que sus ingresos al hospital fueron más frecuentes debido a la cirrosis hepática que padece, además de otras afecciones.

Por lo que Andrés habría dicho en algún momento que podría estar viviendo sus últimos días, aunque todo eso ha generado problemas por la herencia, en donde no solo se ha visto involucrada su familia, sino también Roberto Palazuelos.

El actor fue abordado por los medios en su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, donde habló de sus proyectos, y también fue cuestionado por García, por lo que se mostró desagradado al asunto.

“Ese tema la verdad no me interesa ni comentar de él, ya ese tema lo dejamos atrás. Ya es un tema que ya ahí se queda, precisamente también por respeto, porque tienen que dejarlo que se vaya en paz, ya no con tanto chisme. Ya no me interesa eso, ya déjenme pasar”, dijo en primera instancia.

Ya no son amigos

Como se recordará, el actor estalló en contra del ‘Diamante negro’ luego de que este aseguró que a su esposa Margarita Portillo solo le interesa el dinero del longevo actor, por lo que al preguntarle si le causó más dolor o molestia dichas declaraciones, el artista comentó: “Yo creo que las dos”.

Sin embargo, Palazuelos sorprendió al confesar que le gustaría buscar una reunión con el actor y arreglar sus diferencias.

“Claro que me gustaría que no se vaya sin que él y yo hablemos, pero bueno, es que la verdad no sé cómo ande de salud y demás. El amor siempre se lo voy a tener y el respeto también. Ya dirá Dios, ahí hay cosas muy complejas, a él desgraciadamente le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije, le lavaron el coco por alguna razón importante”.

Finalmente, Roberto aprovechó las cámaras y micrófonos para enviar un contundente mensaje tanto a Andrés como para la persona que está a su cuidado, quien hasta donde se sabe es su esposa Margarita.

“Bueno, pero a través de ustedes les puedo decir que le llenaron la cabeza de tonterías, que lo alejaron de quien lo protegía y lo asesoraba bien quién sabe para qué cuestión, eso ya lo veremos cuando las cosas pasen. Le pido a quien esté a cargo de él que ya no lo estén exponiendo en mal estado y demás, porque él es una leyenda de México y se tiene que quedar con esa imagen de él así”, declaró.