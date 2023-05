Roberto Palazuelos responde a Margarita Portillo tras video póstumo de Andrés García

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos se manifestó respecto al video póstumo de Andrés García en donde exige no molestar a su familia, metraje que fue publicado por Margarita Portillo en redes sociales después de que Palazuelos expresara sus intenciones de impugnar el testamento del actor fallecido.

De entrada, ese video, ese ya no era Andrés, ahí a Andrés ya lo tenían empastillado, lo tenían drogado, ella lo tenía secuestrado, envenenándolo en contra de toda la gente que estaba en el testamento, qué increíble que ellos sabían que estaba haciendo algo mal que hasta preparó ese video...Tú no tienes personalidad jurídica porque tú no eres la esposa, tú eres bígama, en el acta de matrimonio no hay un divorcio registrado, de ahí viene la información de que sabemos que Andrés nunca se divorció de Sandra Vale de García, además una cosa muy interesante, cuando se casa con Sandra Vale de García, se casa por bienes mancomunados, por sociedad conyugal, y cuando se casa con Margarita, está casada por separación de bienes, y se casa 25 años después, entonces es mucho más poderosa la personalidad jurídica de Sandra Vale porque es la legítima esposa, y no nada más eso, sino que es la legítima dueña de todo de la mitad de las cosas que Andrés García adquirió en vida”

Dijo Roberto en una entrevista transmitida por el programa Venga la Alegría.

De igual forma, el artista advirtió que Sandra no se quedaría sin hacer nada y lucharía por lo que le pertenece. “La señora que es la legítima esposa y de la cual nunca se divorció quiere demandar a Margarita, y sus hijos igual, la quieren demandar, porque Margarita se llevó a su papá a lo oscurito, lo manipuló y se quedó con todo lo de ellos”, manifestó.

Recuerda antiguo testamento

Roberto recordó la plática que sostuvo años atrás con Andrés García sobre la decisión que tomaría respecto a la repartición de sus bienes.

“(Dijo) ‘ya mentalmente ya no me siento muy bien, de repente siento como que ya no pienso bien, se me va la onda, y ahorita que estoy teniendo un momento en mi vida en el que estoy muy bien mentalmente quiero tomar la decisión correcta. Entonces cuando yo vi el testamento era un testamento súper bonito, ¿por qué?, porque pensaba en toda la gente que es importante para él, que de alguna manera tuviera un amor con él. Le dejaba en partes iguales a Andresito, a Leonardo, a Sandra Vale le dejaba su departamento donde ella vive”, explicó

Por último, el artista reprochó la forma en que García realizó el último trámite para ceder su patrimonio. “El segundo testamento cuando se lo llevó a firmar el testamento, se lo llevó en una ambulancia, drogado, y Andrés ya no estaba bien de sus facultades mentales cuando lo hicieron firmar y yo podría impugnar el testamento”, declaró.