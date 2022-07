Roberto Palazuelos estalla por cuestionamientos sobre duelo a balazos con Andrés García

Ciudad de México.- El actor Roberto Palazuelos se encontró con los medios en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que fue interrogado ante las recientes declaraciones de Andrés García.

Debido a que el actor de 81 años se manifestó contra Palazuelos y lo retó a un duelo a balazos, aseverando que es un mal agradecido y que después de todo lo que le enseñó, ahora que no se encuentra bien, no le brinda su ayuda.

Por parte de Roberto, aprovechó los cuestionamientos y contó a Chisme No Like. “Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más, y no sé de dónde viene ese odio de él hacia mí, ni quién le mete cosas en la cabeza de mí, ni mucho menos”.

Apoyo de Palazuelos

De la misma forma, Palazuelos aseguró que tanto él como sus consanguíneos siempre han visto por el bienestar de García. “Sí ha habido alguien que ha ayudado a todas sus familias, porque tiene varias, a su familia por el lado de la señora Sandy y Andrés, soy yo, no nada más yo, mi padre, mi tía Susana, toda mi familia le ha dado un cariño a Andrés impresionante, ayudado a Margarita, asesorado legalmente a Margarita soy yo”.

Al respecto de que se burla de la condición de salud que actualmente padece Andrés, además de que presuntamente habla de él para que los medios publiquen sus notas, Roberto comentó: “Yo ni siquiera sé si está cojo o no, no lo he visto, ni necesito colgarme de la fama de nadie, o sea, lo último que yo necesito es publicidad, me sobra la publicidad”.

El duelo a balazos

Sin embargo, Palazuelos ya no quiso saber más del tema, y cuando el reportero de Chisme No Like le cuestionó sobre el duelo al que lo citó García, el actor enfureció y antes de salir corriendo del lugar expresó:

Déjenme pasar… te pedí que me dejaras pasar… eso, eso, no estamos en el viejo oeste, ¡por favor!, ¿tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así?, les pido por favor que me dejen pasar, respetuosamente se los pedí, ya déjenme pasar”

De esta forma, Roberto Palazuelos empleó el micrófono de Chisme No Like para hacer frente a los señalamientos que hizo en su contra Andrés García, con quien tenía buena amistad a tal punto que lo había nombrado heredero universal de sus bienes.