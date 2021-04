Roberto Palazuelos "chamaquea" al Escorpión Dorado

Al parecer la combinación entre El Escorpión Dorado y Roberto Palazuelos ha sido muy bien acogida por los seguidores de ambos y por eso se volvieron a reunir, pero esta vez en un evento al que ellos consideraron insólito, porque toda la grabación se realizó en el avión privado del empresario en donde hubo de todo, humor, regalos, risas y ¿engaños?

Por primera vez, Alex Montiel, nombre verdadero del enmascarado, dejó su zona de "confort" o sea el auto donde realiza sus entrevistas a famosos de la farándula nacional, para cumplir con la promesa que le hizo al Diamante Negro, hacer su programa desde el aire.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Desde antes de que despegara el avión, de la Ciudad de México con destino al Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero, Palazuelos le venía advirtiendo al Escorpión que le tenía unas sorpresas, cosa que el influencer tomó a chacota.

Sin embargo, cuando ya estaban en el aire, el actor de "Se rentan cuartos" y "Mañana es para siempre" llamó a una de sus aeromozas y le pidió un portafolio, el cual llevaba el rostro del histrión, quien de abrirlo sacó una playera la cual tenía plasmada el rostro de los dos con la leyenda "Los dioses se unen".

"Esto es algo único que se ha hecho para el Escorpión, porque cuando el Escorpión y Palazuelos se unen...", comentó el Diamante tras mostrar la prenda, obviamente de su nueva marca Papi Palazuelos Brand.

Obviamente el dueño del canal Peluche en el estuche no se pudo contener y aplaudió el regalo, pero se sorprendió más al saber que no era todo, ya que su anfitrión del mismo portapapeles sacó una caja que contenía una gorra de color negra con la frase "No seas gato, papi" y un cubrebocas con la palabra "Quiérete, rey".

Y mientras que el empresario le regalaba camisetas al equipo de producción de su invitado, el influencer no dejaba de sonreír al ver sus obsequios.

"Ahora lo más importante, a ver permítanme por favor, fírmale, güey", le pidió Palazuelos al Escorpión mientras que de un fólder sacaba unos papeles, al tiempo de que le daban una pluma para que el ponzoñoso estampara su rúbrica.

"¿Me vas a heredar?", preguntó el dorado con su característico humor, a lo que le contestó su entrevistado:

"Las vamos a vender juntos y vamos a ser socios, es de mi compañía y esta camisa estará en el mercado online y vamos a ser socios", reafirmó el empresario hotelero.

Una vez que Montiel tomara la pluma, la imagen de su hermano Gabriel, mejor conocido como "Werevertumorro", apareció en pantalla recordando ese episodio en donde firmó unas hojas en blanco y se despidió de su canal en el 2018.

Sin embargo, confiado en que todo estaría bien, plasmó su rúbrica en el papel que le entregó Palazuelos, quien al ver que ya estaba hecho el negocio exclamó:

"Ahora sí, este güey ya se chingó, ya firmó, ahora sí, hijo de la chingada, soy dueño hasta del pinche programa", aseguró e Diamante mientras que su invitado reía de los nervios y balbuceaba.

"Ya te chingaste, champaña para celebrar que el Escorpión me pertenece", aseguró el dueño del avión.

El Escorpión Dorado es de los más seguidos en YouTube, ya que cuenta con más de 8 millones de suscriptores y para muestra este video con Palazuelos ya cuenta con más de 800 mil reproducciones y más de 70 mil likes. Así que sería un gran negocio para el Diamante Negro si esto fuera verdad.

La entrevista terminó cuando el avión tocó tierra en el paradisiaco puerto guerrerense en donde el Diamante y el Dios del Internet salieron muy "mamalones" del aeropuerto, el primero poniéndose sus lentes oscuros se subió a su auto, mientras que el segundo, acompañado por las azafatas, lo alcanzó.