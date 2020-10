Roberto Palazuelos aseguró haber sido humillado por Ernesto Zedillo Jr. por no tener “tanto” dinero como sus amigos

Como es bien sabido, Roberto Palazuelos se hizo famoso por su carrera como actor, pero también es descendiente de una familia poderosa y heredó mucho dinero, dicho esto por él mismo en varias entrevistas, pero su fortuna creció gracias a que supo administrarlo.

A parte de su profesión como actor de telenovelas de Televisa, “El Diamante Negro” es dueño de varios hoteles en Quintana Roo, pero su camino le fue nada fácil y, a pesar de ser rico, sus amistades lo humillaban por ser más pobre que ellos, entre los cuales se encontraban el hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo, como reveló en el programa de Yordi Rosado.

También mis amigos muy ricos me humillaban y eso también me dio mucho punch… Inclusive de las humillaciones que sufrí más adelante, cuando empecé a ser empresario en Tulum, aproximadamente en 1997, que yo tenía mi primer hotel, el Diamante K, amigos míos muy picudos, hasta uno de ellos, el hijo de uno de los presidentes de la República, el “Ernie”, Ernesto (Zedillo Jr.), me decía: ‘A ver, pinche Palazuelos, ¿Cómo está tu pinche hotel que no tiene luz?’. Y los otros se reían”, platicó a Yordi.