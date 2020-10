Roberto Palazuelos aseguró haber matado a dos personas tras participar en un tiroteo, en la Ciudad de México

El actor Roberto Palazuelos confesó haber matado a dos hombres, después de que dos hombres le dispararan en repetidas ocasiones, por lo que tuvo que accionar el arma que portaba con permiso vigente y entre él y sus acompañantes privaron de la vida a dos de los atacantes.

En una entrevista que “El Diamante Negro” le dio a Yordi Rosado en su programa de YouTube, reveló que hace algunos años había ido a casa de uno de sus amigos, acompañado por otras dos personas y fueron testigos de un robo a mano armada.

Platicó que en compañía de uno de sus amigos, fue a ver a otro conocido al que le apodan “Scarface”, ya que le iban a vender un producto de bacheo, pero resultó que hubo un problema con la empresa que recoge el dinero de los estacionamientos.

Palazuelos explicó que el monto de todos lo recaudado lo habían llevado a la oficina del tal “Scarface”, ya que trabajaba en la empresa de estacionamientos, pero un grupo de delincuentes se enteró de lo ocurrido y allanaron el lugar portando armas de fuego, antes de que ellos llegaran, para poderse apoderar del dinero.

“Llegamos nosotros a tocar. Yo traía una .380, con una portación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar; traía a un teniente del Ejército con una 9 milímetros, de uso exclusivo y traía a un amigo mío colombiano, mafiosón, con otra nueve, más chueca que él... y se arma el show y la madre, y cuando estamos tocando, abren la puerta y ¡Pa, pa! Nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan… se armó una pu… balacera Yordi… matamos a dos cab… nes. Todo mundo les dio a todos”, detalló.

Palazuelos dijo que después de lo ocurrido se fue a su casa de Tepoztlán y su representante le advirtió que tenía que acudir ante las autoridades, ya que se habían enterado que él había participado en el tiroteo donde habían muerto dos personas.

“No mam… el pedo en el que me vine a meter. Yo ya me veía encarcelado, mi carrera a chin… a su madre y ya todo. Entonces, voy y me entrego… me hacen la prueba y lleno de pólvora. Me dice: ‘Usted trae un problema muy grave’. Y yo le digo: ¿Porqué problema grave, si fue legítima defensa y tengo permiso de portación de arma?”, recordó.

Una vez que entregó los documentos de portación de arma y se aclaró la situación, salió en libertad, pero lo quitaron el arma, ya que se retiró del lugar después de lo ocurrido.