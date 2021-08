Roberto Palazuelos anuncia su retiro de las telenovelas

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Palazuelos está más que decidido a perseguir su carrera política, motivo por el cual, anunció que se retira definitivamente de las telenovelas.

En una entrevista con TvNovelas, el llamado “Diamante Negro” aseguró que en dos o tres años piensa salir definitivamente del medio artístico.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En estos momentos estoy de lleno en la actuación con la serie 40 y 20, además, estoy con Memo del Bosque en otro programa (...) A la par, acabo de lanzar mi marca de ropa, así que también sigo como empresario y, hasta que me meta al mundo de la política, me voy a retirar del mundo del espectáculo, eso es definitivo”, anunció.

QUIERE SER GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

En una reciente entrevista con TvNotas, el actor confesó que, aunque no se ha decidido por hacerlo, sí ha tenido un “acercamiento” con el partido Movimiento Ciudadano para ser gobernador de Quintana Roo.

“Ese partido (Movimiento Ciudadano) me coquetea mucho y lo estoy analizando, porque no sé si me iría a la alianza PRI-PAN-PRD o me iría mejor con Convergencia para estar libre de toda la corrupción de todas las cosas que los otros partidos nos han dejado en el pasado”, expresó Palazuelos.

Roberto señaló también que, si llegara a ser gobernador, buscaría proteger la ecología y ser un promotor turístico para la entidad, aseguró.

“A mí me gustaría ser una persona que pase a la historia como alguien que no robó, como alguien que trajo mucha abundancia, como alguien que protegió a la ecología, que tuvo grandes estrategias de seguridad y de promoción turística. Creo que a Quintana Roo no le ha ido bien con sus gobernantes”, agregó el también abogado de 54 años.