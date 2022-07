Roberto Palazuelos amenaza a Andrés García con “matarlo de hambre”

Ciudad de México.- El actor Andrés García se ha mantenido en la míra controversial después de haber retado a Roberto Palazuelo a un duelo de pistola para arreglar sus conflictos, después de que lo amenazara con dejarlo en la calle.

Aunque la esposa de Andrés rompió el silencio y aseveró que Palazuelos sí habría mencionado que dejaría sin nada al primer actor.

Andrés se enojaba, los días que dijo ‘ya lo voy a sacar del testamento’, porque le cuestionaban tanto de eso, entonces Beto se enojó y dijo que no tenía necesidad de las propiedades de Andrés porque la propiedad más chiquita de él valía más que cualquiera de las propiedades de Andrés, entonces inició una lucha de egos y Andrés dice que los hoteles de Beto son de palito, porque son rústicos, y eso molesta muchísimo a Beto”

Explicó Margarita Portillo al programa De Primera Mano.

Palazuelos responde

La esposa de García aseguró que Palazuelos no se quedó con los brazos cruzados tras su enojo, por lo que decidió llamar a su hijo para decirle cosas muy hirientes.

“A mi hijo Andrés, porque nunca Beto le ha hablado a Andrés García para decirle de frente si está molesto o para mentarle la madre o lo que fuera, entonces le habla a mi hijo muy temprano y le dice las cosas más horribles, que se iba a ir mucho a la ching$%&, que él se iba a encargar de ching$%&*, y efectivamente, Beto perjudicó a Andrés porque sí le echó abajo un negocio y por eso decía ‘yo me voy a encargar de que se muera de hambre, y quiero que le digas que fui yo, que yo lo ching%&’”, detalló Margarita.

No obstante, Portillo manifestó que hasta el momento ni ella ni su familia han recibido amenazas por parte de Roberto Palazuelos. “Ofendido como tal no, eso no pasó, Andrés lo toma como una ofensa que le haya hablado y le haya dicho todo lo que mandó decir, pero no, no ofendió a mi hijo, no nos amenazó de amenazas de vida, le mandó a decir que lo iba a matar de hambre, que no era nadie, que no sé qué, que no sé cuánto”.

Sin hablar mal

Finalmente, Margarita aseguró que el artista de 55 años nunca se ha referido mal de su marido públicamente por no manchar su reputación.

“Sí pasó un año Andrés diciendo ‘no, jugando a no le voy a dar publicidad’, y Beto jugando al buenito, porque efectivamente, los comentarios de las personas del público dicen ‘yo nunca he oído que Roberto Palazuelos hable mal de Andrés’, pues no, porque cuida mucho su imagen. Yo he querido mucho a Roberto, muchísimo, porque tenemos una amistad de muchos años, pero no tenía razón, porque fue una lucha de egos, porque aparte lo que estaba diciendo con respecto al testamento no era verdad”, remató.