Roberto Carlos llena de recuerdos con canciones en Ensenada

Ensenada, Baja California.- El reconocido cantautor brasileño Roberto Carlos se presentó por primera vez en Ensenada la noche del sábado 20 de agosto en la vinícola Barón Balché, con un espectáculo en el que recorrió más de seis décadas de éxitos.

Con su característico traje azul cielo, el “Rey de la música latina”, salió al escenario a las 21:20 horas para interpretar “Emociones”, recibiendo inmediatamente los aplausos de un público en su mayoría adulto.

“Buenas noches, que gusto y que placer estar aquí con ustedes en el Valle de Guadalupe, la primera vez que vengo aquí, gracias por este amor y estas cosas lindad que siempre he recibido de ustedes desde que nací hace mucho tiempo, gracias por haber venido, me gustaría hablar muchas otras cosas, pero mi negocio no es hablar, es cantar”, expresó.

Alfredo Dueñez

La noche transcurrió con éxitos como “Qué será de ti”, “Cama y Mesa”, “Detalles” y “Desahogo”, que con los años se han convertido en verdaderos clásicos de la música en español, sin embargo, antes de interpretar “Lady Laura”, un tema dedicado a su madre, el cantante comentó lo mucho que la extraña.

“Yo hice esta canción hace mucho tiempo y siempre la he cantado con mucha alegría y con mucho amor, hoy día canto esta canción sin ninguna alegría, pero con mucho amor, cada vez más”, expresó.

Roberto Carlos recuerda victorias en la música

Con tintes de bossa nova, el concierto se puso más animado con temas como “Mujer Pequeña” y “Mi cacharrito”, para después pasar a temas más íntimos como “Propuesta” y “Cóncavo y convexo”, no sin antes confesarse ante su público.

Un día pensé ¿habré hablado todo lo que me gustaría hablar sobre el amor?, y llegué a la conclusión que no, que me faltaba una cosa por decir, y pensé, pensé, pensé, hasta llegar a la conclusión que me faltaba hablar de sexo, a mí me preguntaron cuáles eran las tres cosas que más me gustan en la vida y yo dije: en segundo lugar, sexo, en primer lugar, sexo con amor y la tercera cosa, después de todo, un buen helado de fresa”

declaró.

A sus 81 años y con la voz intacta, Roberto Carlos recordó cuando en 1968 ganó el Festival de Dan Remo, Italia, con el tema “Corazone per te”, el cual no era el favorito del público, sin embargo, al año siguiente volvió con el tema “Un gato en la obscuridad”, que a pesar de ser la favorita de muchos no ganó.

Alfredo Dueñez

“Esta canción me dio muchas alegrías, tuvo un éxito muy grande en todos los países de habla hispana, pero no en Brasil porque nunca he grabado la canción en portugués porque nunca entendí la letra, nunca conseguir hacer la versión en portugués porque nunca he visto un gato azul en mi vida”, bromeó.

Se despidió con aplausos

“Un gato en la obscuridad” fue uno de los más coreados de la noche, pero definitivamente el más esperado por los asistentes fue “Amigo”, una canción que fue utilizada para darle la bienvenida al Papa Juan Pablo II cuando visitó México en 1979, interpretada por un coro de niños y que le ha dado la vuelta al mundo.

Alfredo Dueñez

Entre aplausos y una ovación de pie, el legendario cantautor se despidió de Baja California con el tema “Jesús Cristo”, para continuar esta semana con su gira por la República mexicana, ya tiene conciertos en Zapopan, Ciudad de México y Monterrey, para después regresar a Brasil con su tour.