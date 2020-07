Robert Pattinson y Tom Holland trabajarán juntos en un nuevo thriller de Netflix

La industria cinematográfica no ha estado exenta de las consecuencias de la pandemia que aqueja al mundo, y aún así los estrenos no han dejado de sorprendernos conforme pasan los meses. La nueva noticia en redes es que Robert Pattinson y Tom Holland compartirán de grabación en el nuevo filme de terror psicológico titulado The Devil All the Time.

Netflix ahora ha confirmado que The Devil All the Time, del director de The Punisher de Marvel, Antonio Campos, se estrenará a nivel mundial en el servicio de streaming el 16 de septiembre.

La cinta de los escritores Antonio y Paulo Campos, esta basada en el éxito de Donald Ray Pollock, y será ambientada a finales de la segunda Guerra Mundial hasta la década de los sesenta en el sur de Ohio. La historia se desarrolla en torno a un grupo de personas afectadas de manera grave por esta situación y qué están a la espera de la próxima Guerra de Vietnam.

Holland, quien se hizo popular por su personaje de Spiderman, interpretará a Arvin Russell, un joven infeliz, mientras que Robert Pattinson interpreta el papel de Preston Teagardin.

Otros artistas que están confirmados para el rodaje de esta cinta son Jason Clarke, Sebastian Stan, Bill Skarsgar, Riley Keough, Haley Bannett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen , Harry Melling y Fokey LaFarge. Chris Evans era uno de los actores propuestos para protagonizar esta película, pero tuvo que abandonar el rodaje y fue reemplazado por su coprotagonista de Marvel, Sebastian Stan.

Holland y Pattinson preparan nuevos proyectos

A principios de esta semana, Tom Holland dio nuevos detalles de la producción de su próximo proyecto, Uncharted, que finalmente esta en marcha después de una serie de retrasos, más recientemente debido a la pandemia de coronavirus.

Robert Pattinson está trabajando actualmente en su nueva versión del Caballero de la Noche para la próxima película de Matt Reeves, The Batman, que se estrenará el próximo año, mientras que próximamente se lo verá en pantalla en el Tenet de Christopher Nolan, que se espera que llegará a los cines a finales de este verano.