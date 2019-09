Robert Pattinson pidió consejo a Christopher Nolan para interpretar a Batman

ESTADOS UNIDOS.- Muchos fanáticos de DC admiten que el trabajo de Christopher Nolan, en su trilogía de Batman, ha sido la mejor hasta el momento, tanto que incluso Robert Pattinson ha aceptado haber ido a buscar consejo de Nolan; el actor que realmente aprendió sobre su casting como The Batman durante su primer día en el set de Nolan.

"Es muy extraño", dijo Pattinson a Variety. "Pensé: 'Qué coincidencia está sucediendo. Es una locura'".

Pattinson reveló que en realidad buscó el consejo del ex director de Batman, especialmente cuando se trataba del aspecto más técnico del movimiento restringido en el disfraz.

"Estaba hablando de cosas que hacer con el traje de murciélago", dijo Pattinson. "Cómo conseguir más movimientos en él".

Mientras Pattinson se prepara para ponerse el icónico atuendo de superhéroe durante un período prolongado, Reeves está trabajando actualmente en cómo abordará al personaje a través de su propia perspectiva única, como explicó al Hollywood Reporter.

"En este momento, estoy involucrado en The Batman", dijo Reeves. "Lo que se llamará en última instancia, no lo sé. Aquaman va a ser muy diferente de la película ‘Joker’ de Todd Phillips, y será diferente de Shazam y Harley Quinn. Warners cree que no tienen que intentar desarrollar una pizarra gigante que tiene que tener todos los planes de cómo se va a conectar. Lo que deben intentar y hacer es hacer buenas películas con estos personajes’’.

Batman está programado para estrenarse en los cines el 25 de junio de 2021.