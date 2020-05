Robert Pattinson habla de lo bueno que es para él interpretar a Batman tras trabajar con Christopher Nolan

LONDRES.- Durante su cuarentena Robert Pattinson, el próximo Batman y quien protagonizará la más reciente película de Christopher Nolan, "Tenet", ofreció una entrevista a la revista GQ.desde su apartamento de Londres donde ofreció algunos detalles sobre ambos proyectos.

"[" Tenet "es] tan loco", dijo Pattinson, describiendo cómo un equipo de cientos volaría juntos de un país a otro durante el rodaje. "En cada país hay, como, una enorme escena de plató, que es como el clímax de una película normal. En todos los países ". La única cosa específica que Pattinson dijo que pudo confirmar fue que "en realidad no hay viajes en el tiempo" en la película.

Pattinson también abordó la posibilidad de interpretar a Batman después de trabajar con Nolan, cuya exitosa trilogía "The Dark Knight" devolvió la propiedad a la relevancia cinematográfica. El actor habló sobre sentirse atraído por los desafíos únicos del proyecto.

"Me gusta el hecho de que no solo hay versiones muy, muy bien hechas del personaje que parecen bastante definitivas, sino que estaba pensando que hay múltiples interpretaciones definitivas del personaje", dijo Pattinson. "Has visto este tipo de versión más ligera, has visto una especie de versión cansada, una versión más animalista. Y el enigma se vuelve bastante satisfactorio, pensar: ¿Dónde está mi apertura? ... Además, es una parte heredada, ¿verdad? Me gusta eso. Hay tan pocas cosas en la vida en las que a las personas les importa apasionadamente antes de que ocurra. Casi puedes sentir ese retroceso de anticipación, por lo que te da un poco de energía. Es diferente de cuando estás haciendo una parte y existe la posibilidad de que nadie lo vea. ¿Derecha? De alguna manera es, no lo sé... Te hace un poco picante ".

Pattinson continuó discutiendo su última década de trabajo, cómo se ha aclimatado a la fama y su situación de vida actual bajo las reglas de distanciamiento social y refugio en el lugar.

"Estoy esencialmente en un plan de comidas para" Batman ". Gracias a Dios. No sé qué estaría haciendo aparte de eso ", dijo Pattinson. "Puedo sobrevivir. Voy a tener avena con, como, proteína de vainilla en polvo. Y apenas lo mezclaré. Es extraordinariamente fácil. Como, como de latas y esas cosas. Literalmente pondré a Tabasco dentro de una lata de atún y simplemente lo comeré de la lata ".

El actor también discutió las dificultades de encontrar la motivación para mantener su régimen de entrenamiento para "The Batman" dadas las circunstancias actuales, afirmando que ha estado ignorando al entrenador que Warner Bros. contrató para él. “Creo que si [otros actores] están trabajando todo el tiempo, [son] parte del problema. Usted sienta un precedente. Nadie hacía esto en los años 70. Incluso James Dean, no estaba exactamente desgarrado ", dijo. "Literalmente, apenas estoy haciendo algo".