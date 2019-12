Robert Pattinson afirma que se dedicará al porno si fracasa como Batman

Durante una entrevista con The Guardian, Robert Pattinson señaló que si su película de Batman es un fracaso total, se dedicará a hacer "porno artístico".

Luego de toda la controversia que desató desde que se diera a conocer su protagonico, pareciera que el actor está nervioso por lo que se podría venir después de que la cinta salga en cines.

"Ya recuerdo lo que es hablar de una película donde hay expectativas", explica. "Cada vez que dices algo, la gente dice:" ¡Argh! ¡Eres un idi%&#! “¡¿Como, amigo?, ni siquiera he comenzado todavía! ", expresa.

Cabe señalar que no hay duda de que el actor de Crepúsculo simplemente estaba bromeando sobre dedicarse al porno. E incluso si no fuera así, lo más probable es que The Batman sea un gran éxito, sobre todo por el elenco que incluye Zoë Kravitzand y Jeffrey Wright.

Además, Pattinson está recibiendo grandes elogios de los críticos que han visto su película de ‘The Lighthouse’, que seguramente está aumentando la expectativa de ver ‘The Batman’ cuando se estrene en enero de 2020.