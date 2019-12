Robert Pattinson: Si a Batman no le va bien me dedicaré a hacer películas pornográficas

LOS ÁNGELES.-Robert Pattinson ha revelado que si fracasa la cinta de Batman se dedicará a hacer películas pornográficas.

Pattinson actualmente está filmando esta cinta en la que encarnará al superhéroe murciélago en la trilogía de Matt Reeves.

En declaraciones recientes, el famoso actor señaló a manera de broma que si al filme no le va bien entonces se va a dedicar a hacer porno de autor.

Cabe mencionar que Pattinson en algunos de sus últimos papeles ha tenido escenas de contenido particularmente explícito.

En las tres o último cuatro películas, he tenido escenas de masturbación. Lo hice en High Life, lo hice en Damsel y The Devill All the Time", recordó el intérprete.