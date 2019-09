Robert Pattinson: 'Batman' y las veces que se ha masturbado en escena

LOS ÁNGELES, California.- Robert Pattinson, quien interpretará a Bruce Wayne en la película Batman de Matt Reeves, tuvo una entrevista con la revista Variety en la que señala haber sido fan del murciélago desde niño.

"Cuando era niño, era el único atuendo que tenía", señaló.

Por lo que, cuando escuchó que Reeves estaba escribiendo un guión, pidió tener una reunión. Después de un poco de "insistencia", Reeves finalmente estuvo de acuerdo. Pattinson luego se dirigió al Festival de Cine de Cannes. Cuando llegó, varios medios informaron que, en cambio, ya había conseguido el papel. Solo había un problema: Pattinson ni siquiera había hecho una audición todavía. Como resultado, estaba aterrorizado de perder el papel y comenzó a buscar en Internet cualquier señal de que hubiera sido cortado.

"Cuando eso se filtró, estaba furioso", recordó Pattinson a la publicación. "Todos estaban muy molestos. Todos estaban en pánico. Pensé que eso había explotado todo el asunto", afirmó.

Pattinson luego voló de regreso a Los Ángeles para la audición final. Incluso tuvo que probarse el traje de murciélago, una experiencia que describe como "transformadora".

"Te sientes muy poderoso de inmediato", dijo. "Y es bastante sorprendente, algo en lo que es increíblemente difícil entrar, por lo que el ritual de entrar es bastante humillante. Hay cinco personas tratando de empujarte en algo. Una vez que lo tienes puesto, es como, "Sí, me siento fuerte, me siento duro, a pesar de que tuve que tener a alguien apretando mis nalgas contra las piernas", comenta entre risas.

Según Variety, no era la primera vez que lo consideraban para un papel de superhéroe, la estrella había tenido una reunión informativa con Marvel en la época de Guardianes de la Galaxia; sin embargo, no se dio.

"No sé lo que realmente estaría persiguiendo", dijo Pattinson. "La idea de intentar esa transición después de 'Crepúsculo', nunca vi un camino en esa dirección".

Pattinson ciertamente ha estado ocupado. Antes de obtener el papel de Batman, protagonizó la película El faro. En tal película, hay una escena en la que el personaje de Pattinson se complace a sí mismo, que según él parece ser un tema recurrente en su trabajo.

"Sigo masturbándome", dijo. "En las últimas tres o cuatro películas, tuve una escena de masturbación. Lo hice en High Life. Lo hice en Damsel. Y The Devil All the Time. Solo me di cuenta cuando lo hice por cuarta vez".

También está listo para protagonizar Tenet, que se estrena en 2020.