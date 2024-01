Robert Downey Jr. lamenta que su mejor actuación en Marvel pasara desapercibida

ESTADOS UNIDOS.- En una reveladora entrevista en el podcast "Literally! With Rob Lowe", el renombrado actor Robert Downey Jr. compartió sus reflexiones sobre su extensa carrera en la industria del entretenimiento. El icónico intérprete, conocido por su papel como Tony Stark/Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), expresó que algunas de sus "mejores obras" pasaron desapercibidas debido al género de superhéroes.

Downey, quien se encontraba en la cima de su carrera en 2019 tras un exitoso periodo de 11 años como Iron Man, reveló que el reconocimiento de su trabajo en Marvel no fue proporcional a la calidad de las actuaciones. El actor considera que su tiempo en el MCU fue una experiencia formativa, pero a veces subestimada en comparación con otras producciones.

La entrevista también abordó el período posterior a su salida del MCU en 2019 con "Avengers: Endgame". Downey compartió sus sentimientos de vulnerabilidad tras protagonizar la película "Dolittle" en 2020, dirigida por Stephen Gaghan y producida junto a su esposa, Susan Downey. A pesar de sus expectativas, "Dolittle" recibió críticas negativas, y Downey lo describió como una experiencia humillante pero necesaria.

Me sentí tan expuesto después de estar en el capullo de Marvel, donde creo que hice algunas de las mejores obras que haré, pero pasaron un poco desapercibidas debido al género.

En cierto modo, me hice un favor a mí mismo, porque la alfombra fue retirada de manera tan definitiva debajo de mí y todas las cosas en las que me apoyaba en lugar de en lo que entendía como confianza y seguridad, se evaporaron. Y me hizo ser enseñable. Y lo loco es que dicen, 'Cuando el estudiante está listo, el maestro vendrá', y eso es lo que sucedió.