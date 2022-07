Robert Downey Jr. apoya a Armie Hammer tras acusaciones de canibalismo.

Tijuana, Baja California.- Armie Hammer se ha encontrado fuera del ojo público luego que se filtraran unos mensajes donde supuestamente afirma ser "100% canibal" y sus deseos de comer un corazón de un animal aún caliente o a su amante.

El famoso se dio a conocer en el filme de 'Call me by your name' y las denuncias se desataron mientras rodaba un proyecto de comedia junto a Jennifer Lopez.

Hammer duró 8 meses internado en un centro de rehabilitación para tratar sus fetiches sexuales, adicciones a las drogas y alcohol. Robert Downey Jr. le extendió una mano amiga con apoyo emocional y le patrocinó su estancia en la clínica Florida Guest House, reveló una fuente a Vanity Fair.

El artista al concluir su tratamiento reside en las Islas Caimán junto a su familia y según TMZ y Variety, se dedica a ser vendedor de tiempo compartido en un resort Morritt’s.