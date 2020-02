Rob Schneider dirigirá producción en español

BERLÍN.- El Estudio de Infinity Hill y Rob Schneider se unen para producir "Amor es Amor", el debut cinematográfico en español de del comediante como actor y director.

Según información de Variety, la comedia "Amor es Amor" trata de Enrique Juárez, un prometedor actor de telenovelas mexicano al borde de un gran avance como protagonista, que tiene que ocultar su verdadero yo para alcanzar el estrellato.

Eso incluye crear una relación falsa con la antigua sensación pop, Sofía. El autor intelectual de todo el esquema es Julian Rodin (Schneider), un gran honcho de la red de televisión, que secretamente está teniendo una aventura con Sofía.

"Amor es amor" marca el último giro en una carrera que vio a Schneider debutar en 1990 como escritor y poco después como miembro del elenco en "SNL", luego estalló en películas en "Deuce Bigalow - Male Gigolo" en el que creó uno de sus personajes más famosos, un limpiador de peceras de ojos tristes y desventurado, empujado por la casualidad cruel de convertirse en un "hombre ramera", como le dice su proxeneta.

La amistad y la colaboración artística de larga data de Schneider con Adam Sandler causaron que The New York Times los llamara Hope y Crosby de los años 1990 y 2000. Schneider siempre ha sido más que un actor, sin embargo, coescribió "Deuce Bigalow", escribió "The Animal" de 2001, "The Hot Chick" de 2002 y "The Chosen One" de 2010.