"Rival" de Khloé Kardashian se niega a retractarse sobre declaraciones hacia Tristan Thompson

LOS ÁNGELES, California.- Tras las declaraciones que en días pasados otorgó Sydney Chase en el podcast “No Jumper”, donde afirmó que tuvo un encuentro sexual con Tristan Thompson a espaldas de Khloé Kardashian, la mujer asegura que no miente y no se retractará.

Sydney Chase reveló que finalmente habpia recibido un documento de cese y desistimiento por parte del abogado del basquetbolista Tristan Thompson, pero no lo firmará, ya que se apegará a la verdad, ya que no era una mentirosa.

Inicialmente había declarado la modelo que no había recibido tal documentación, a pesar de que el podcast si lo recibió y borró las declaraciones de Sydney, pero posteriormente aclaró que ya lo había recibido, pero no lo acatará.

Finalmente recibí el cese y desistimiento horas después de que hice mi publicación en línea. Primero se envió a un correo electrónico que ya no uso; sin embargo, estoy avanzando con la verdad y elijo no cumplir. No me llamarán mentirosa”, afirmó la modelo.



¿Qué fue lo que dijo?

La semana pasada, Sydney se presentó en el podcast “No Jumper”, donde le reveló al presentador Adam John Grandmaison y a otros invitados que estaban en la emisión, que había tenido un encuentro sexual con la actual pareja de Khloé Kardashian, en enero pasado.

La modelo aseguró que Tristan Thompson le había dicho que estaba soltero, por lo que se “engancharon” más de una vez.

Una de las presentes en la transmisión del podcast le preguntó a Sydney cómo era el miembro viril de la estrella de la NBA, a lo que ella contestó con palabras altisonantes, afirmando que la pasó muy bien.

“Fue un pu*** escondite, pero cariño, fue bueno. No sabía que él estaba en una relación. Me dijo que ya no estaba en una relación”, dijo.

Resaltó que en más de una ocasión ella y Tristan habían “pasado el rato” después de ese primer encuentro en enero de este año.

En una segunda declaración en TikTok, Sydney afirmó que la última vez que Tristan la había contactado para tener un “encuentro” fue el pasado 12 de abril, cuando Khloé le organizó una megafiesta de cumpleaños a True, quien también es hija de Thompson.