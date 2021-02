Rita Moreno: "Jennifer Lopez no puede ser la única representante de la comunidad latina" en EE.UU.

Sundance Institute "La comunidad hispana en Estados Unidos apenas se ha movido y estoy realmente molesta por eso", dice Rita Moreno.

Con una carrera artística de siete décadas en Estados Unidos, la destacada actriz y cantante de origen puertorriqueña Rita Moreno ha visto cómo ha cambiado la presencia de latinos en el mundo del espectáculo en ese país.

Lamentablemente, considera que no hay mucho qué celebrar.

La estrella de 89 años, quien ganó un Oscar en 1962 por su papel de Anita en "West side Story", dice que "la comunidad hispana en Estados Unidos apenas ha avanzado" en lo que se refiere a su presencia en las pantallas.

"Y como apenas ha avanzado, estoy pensando que a mi edad, no voy a ver un cambio real. No podemos dejar que Jennifer Lopez sea la única representante de la comunidad hispana", señaló a la BBC.

Lopez, nacida en Nueva York de padres puertorriqueños, durante muchos años ha tenido una destacada presencia como representante latina en Estados Unidos.

El mes pasado cantó en la toma de posesión del presidente Joe Biden, en la que incluso habló en español.

En febrero de 2020, actuó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en Miami, al lado de Shakira. Y desde la década de 1990 se ha destacado en el cine, programas de la televisión y la música de EE.UU.

Reuters Lopez fue invitada para actuar en la toma de posesión del presidente Joe Biden.

Si bien Moreno dice que da la bienvenida a una mayor igualdad y diversidad dentro de la industria del cine estadounidense, señala que la comunidad hispana todavía no es tan visible como debería ser.

"Probablemente citarán mis palabras y me inundarán de llamadas telefónicas de personas diciéndome: 'Ella (López) no te gusta'. No es así, la amo. Es brillante, es maravillosa, es hermosa y su aparición en la toma de posesión fue conmovedora, pero no podemos convertirla en la única representante de lo que somos", explica.

"La amo, la admiro, admiro su talento y su habilidad para los negocios. Es fantástica, pero... es como decir que cualquiera de los grandes actores negros es el representante de esa comunidad. No es suficiente, no podemos seguir interpretando el mismo papel una y otra vez".

El estereotipo latino

A sus 89 años, Moreno nuevamente ocupa un lugar en las pantallas a través del documental que repasa su vida: "Rita Moreno: Just A Girl Who Decided To Go For It".

Producido por el también puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, se estrenó la semana pasada en el Festival de Cine de Sundance y examina, entre otros asuntos, la agresión sexual y los estereotipos que sufrió Moreno cuando llegó por primera vez a Hollywood.

Loomis Dean/Sundance Institute El documental de Rita Moreno repasa la vida de la intérprete puertorriqueña, quien trabajó en el cine, el teatro y la televisión de EE.UU a lo largo de siete décadas.

En el filme se explica cómo a Moreno se le pidió que hiciera un acento "extranjero" al interpretar sus líneas, sin importar de qué país fueran los personajes.

"Durante tanto tiempo, también la comunidad negra ha sido empujada hacia un solo papel estereotipado. Y lo mismo ocurre con la comunidad latina", dice la directora de la película, Mariem Pérez Riera.

"Digo, soy de Puerto Rico, vivo en Estados Unidos, tengo acento, puedo hablar dos idiomas y soy directora de cine. Pero no hay un papel en una película o en un programa de televisión para alguien como yo, porque se supone que no soy una mujer latina", señala.

"Se supone que debe ser la que cruzó la frontera y limpió casas y está sufriendo todo el tiempo".

Rita Moreno, contra todo pronóstico, logró abrirse camino en la meca del cine, hasta convertirse en uno de los pocos artistas en lograr lo que se conoce como el Grand Slam del mundo del espectáculo: además de un Oscar, tiene dos Emmy, un Grammy y un Tony.

En sus siete décadas de trayectoria, Moreno ha compartido la pantalla con algunos de los grandes de la historia del cine, como Gene Kelly, Gary Cooper, Anthony Quinn, Yul Brynner, Jack Nicholson o Marlon Brando.

Sundance Institute La trayectoria profesional de Moreno cambiaría cuando el director Robert Wise y el coreógrafo Gerome Robins le ofrecieron el papel de Anita en la adaptación cinematográfica del aclamado musical de Broadway "West Side Story".

Con este último viviría un apasionado y tormentoso romance que le llevó a intentar quitarse la vida y que la marcaría para siempre.

La cinta -una adaptación de la historia de "Romeo y Julieta" de William Shakespeare ambientada en el Nueva York de los años '50- se convirtió en un enorme éxito de taquilla y en 1962 ganó diez premios Oscar, entre ellos el de Mejor Actriz de Reparto para Rita Moreno.

