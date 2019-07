Me voy muy decepcionada de Jesús Ochoa: Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo renunció a su cargo de Secretaria de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) con calidad de irrevocable y se va de la institución decepcionada del Secretario General, Jesús Ochoa, por su apatía, ausentismo y otras cosas más.



La actriz aseguró que vivió momentos muy fuertes dentro de la institución por haber denunciado anomalías que veía dentro de la ANDA, lugar que aseguró que llegó para ayudar, pero que ya no pudo continuar su camino por los distintos ataques a su persona.



"No podemos seguir caminando, porque se trata de estropear en vez de pensar en el pro [de los socios], si hubieran pensado en vez de estar mandándome memorándums, a esculcar mis secretarías, saquear documentos, hacer cosas, en lo que tienen que hacer en pro de los socios", aseguró Klitbo para después dar los nombres de las personas que considera fueron las que obstaculizaron su trabajo como Floraibel Alejandre, Jesús Ochoa, entre otros.



"Ha sido una guerra encarnizada contra de mi persona, todavía quisieron mandar a esculcar mi coche... Yo siento muchísimo por los socios, muchísimo, porque finalmente mi trabajo habló por mí".



Sobre el secretario general de la ANDA, el actor de "Aquí entre nos" y "El segundo Aire", explicó irse decepcionada por su actuar dentro de la Asociación y denunció que dejó su cargo a otras personas. "Me voy muy decepcionada de Jesús Ochoa, muy decepcionada, pos su apatía, por su ausentismo, por haber dejado ser prestanombres y por haber dejado la secretaría en manos de Floraibel Alejandre, Felipe Nájera y Alfredo Barrera, aquí se les llama 'las tres desgracias'", aseguró



La artista de telenovelas como "Hijas de la Luna" y "Amor en silencio" explicó que era tal la tensión y preocupación de que no le pasara nada que hasta fue a parar al hospital.



"Ya la tensión llega a que termines en un hospital, a que vivas en sobresalto, a que te la pases amaneciendo todos los días con 'qué me van a hacer hoy". Creo que lo mejor para mí... yo estuve dispuesta a hacer una conciliación, misma que nunca se cumplió, sólo llegaron a timar a la gente, esa es la palabra, entonces no hay manera de conciliar, no hay manera de que me quede aquí", aseguró.



Por otro lado, Klitbo no dejó pasar la ocasión y ante la cámara de "Ventaneando" reveló que denunciará ante la procuraduría por acoso sexual al actor Emilio Guerrero y explicó que tardó tanto tiempo en decidir esto porque hizo un trabajo de investigación previo.



"Lo voy a denunciar formalmente. Aquí se ha estado haciendo todo un trabajo de investigación, de documentación para poder demostrar, o sea las cosas no son de un día para otro. Yo tengo fotografiada todo el chat donde se dedica a decirme cosas. Emilio Guerrero me da mucha vergüenza porque ese señor me conoce desde que era una niña, ha sido mi amigo de toda la vida y jamás me imaginé la calidad de gente. Por eso me voy, porque yo no estoy viendo esto desde el punto de vista de 'tengo hambre' yo sí tengo trabajo, no necesito inquietarme en la ANDA...".



En un comunicado de la ANDA se asegura que Kiltbo renunció el pasado jueves 4 de julio, pero que se hizo oficial este martes.