Ringo Starr toca ''Yellow Sumbarine'' con juguetes a lado de Jimmy Fallon

ESTADOS UNIDOS.- Ringo Starr se unió a Roots y Jimmy Fallon para una nueva versión del tema "Yellow Sumbarine’’ de los Beatles, interpretada en esta ocasión con instrumentos de juguete.

En un set decorado como el submarino animado de la película de los Beatles, el grupo ofreció una interpretación peculiar de la melodía utilizando instrumentos como kazoos, xilófonos y agitadores.

En el clip, Starr toma la voz principal mientras toca una pequeña batería de juguete y Fallon toca un teclado, un bloque de madera y toca la bocina en un kazoo.

El segmento incluso tiene animación que incluye a Fallon y Starr cabalgando juntos en un par de coloridos peces y el grupo paseando bajo el agua dentro de su submarino.

Cabe señalar que Starr se está preparando para lanzar un nuevo álbum, ‘What’s My Name’, que saldrá el 25 de octubre a través de UMe. A principios de este mes, lanzó una versión de "Grow Old With Me" de John Lennon con el ex compañero de banda Paul McCartney.

Según información de Rolling Stones, Ringo señaló: "Lo canté lo mejor que pude", señaló Starr en un comunicado. “Me va bien cuando pienso en John tan profundamente. Y lo he hecho lo mejor posible. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Lo otro bueno es que realmente quería que Paul tocara con él, y dijo que sí. Paul vino y tocó el bajo y canta un poco sobre esto conmigo. Entonces John está en ello de alguna manera. Estoy en eso y Paul está en eso”.