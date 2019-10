Rihanna volverá con nueva música

ESTADOS UNIDOS.- Rihanna es la estrella de portada de la revista Vogue para la edición de noviembre, y en su entrevista habló sobre nueva música.

Ha pasado algún tiempo desde que la cantante se enfocara más en sus negocios y un poco menos en nuevas canciones, algo que está por cambiar.

La espera ha terminado, Rihanna planea lanzar un nuevo álbum titulado R9, y dijo que incluso con todas sus otras empresas, renunciar a la música nunca estuvo en las planes.

"Yo, la diseñadora, la mujer que crea maquillaje y lencería, todo comenzó con la música. Fue mi primer intercambio de correspondencia con el mundo", compartió. "Cortar eso es cortar mi comunicación. Todas estas otras cosas florecen sobre esa base".

Estoy enamorado totalmente de estás nuevas fotos de Rihanna. Que belleza de mujer #Vogue pic.twitter.com/hevyzfHXIg — King Papucho ����️�� (@Rihsoto) October 9, 2019

En cuanto a lo que implicará el nuevo álbum, Rihanna compartió que está volviendo a sus raíces.

"Me gusta verlo como un álbum inspirado en el reggae o infundido con reggae", dijo Rihanna. "No va a ser típico de lo que se conoce como reggae. Pero vas a sentir los elementos en todas las pistas... El reggae siempre se siente bien para mí. Está en mi sangre. No importa cuán lejos o cuánto tiempo se haya eliminado Soy de esa cultura, o de mi entorno en el que crecí; nunca se va. Siempre es la misma altura. Aunque he explorado otros géneros de música, era hora de volver a algo que realmente no tenía dirigido por completo para un cuerpo de trabajo”.

Su nueva música también podría incluir algunas canciones de amor, porque la cantante confirmó que está en una relación feliz. "Sí, estoy saliendo", compartió. "De hecho, estoy en una relación exclusiva por bastante tiempo, y me está yendo muy bien, así que estoy feliz".

Ahora sólo basta esperar a escuchar esos nuevos temas que seguro se volverán todo un éxito.