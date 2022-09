Rihanna confirma encabezará el show de medio tiempo en el Super Bowl

Tijuana, Baja California.- El día de hoy, la cantante Rihanna confirmó encabezará el medio tiempo en el Super Bowl a través de su cuenta de instagram.

La intérprete de éxitos como "Diamonds" y "Love the way you lie" hará su presentación el próximo 12 de febrero de 2023 en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Asimismo la cuenta oficial de la NFL compartió una fotografía de la mano de la barbadense sosteniendo el balón. En 2019 había rechazado la propuesta, sin embargo, este año decidió aceptar la propuesta.

El partido es visto por más de 208 millones de aficionados según datos de la NFL. La artista cuenta con 9 premios Grammyy más de 250 millones de discos vendidos.