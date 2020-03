Rihanna confiesa que ha vivido secretamente en México

Rihanna reveló su gran amor por México y confesó que, además de Londres, París y Barbados, ha vivido en la capital azteca porque los mexicanos le recuerdan a la gente de Guyana, país donde nació su madre Monica Braithwaite.

En entrevista para la revista Vogue, la cantante no dudó en externar su gran afecto por la capital azteca e incluso bromeó expresando: “Amo México, tal vez tenga que hacerme un análisis de ADN”.

Posteriormente, y para dejar en claro que su cariño es sincero, agregó:

Los guyaneses son como los mexicanos de Barbados, así que me identifico, y es por eso que realmente me relaciono y empatizo con los mexicanos o latinos, que son discriminados en Estados Unidos. Sé lo que se siente que la inmigración ingrese a su hogar en medio de la noche y arrastre a la gente”.

Y recordando las dificultades que vivió su madre cuando emigró de Barbados, comentó:

“Digamos que sé cómo es esa lucha. La he presenciado, he estado ahí. Creo que tenía ocho años cuando me tocó vivir eso en medio de la noche. Entonces sé lo desalentador que es para un niño, y si mi padre hubiera sido arrastrado fuera de mi casa, te puedo garantizar que mi vida habría sido un desastre”.

Por otra parte, Rihanna también reveló que en un futuro se ve como una mamá de tres o cuatro hijos, aunque no tenga pareja. “Te ven menos como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos, pero lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación sana entre un padre y un hijo. Lo único que puede criar a un hijo de verdad es el amor”.