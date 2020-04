Rihanna confiesa que desea ser mamá aunque no tenga pareja

CIUDAD DE MÉXICO.-Rihanna volvió a estar en boca de todos en las últimas semanas. Y no sólo por ser de las primeras en hacer un donativo para combatir la crisis del coronavirus (dio 5 millones de dólares a bancos de alimentos a través de su Fundación Clara Lionel) o por haber realizado una breve colaboración musical con el rapero PartyNextDoor, sino por la ruptura de su noviazgo y su deseo de convertirse en madre.



En entrevista para la edición más reciente de la revista British Vogue, por la cual pasó a la historia de la moda al ser la primera persona en usar un durag, prenda asociada con la esclavitud, en plena portada, habló sobre el final de su relación con el empresario saudí Hassam Jadeel y su visión sobre la maternidad.



No tienes tiempo para tolerar la mier.., ¿sabes? Cuando estás abrumada debes comenzar a cortar las cosas", fue lo que comentó respecto a Jadeel, y luego señaló que no tener pareja, para ella, no era un freno para su deseo ser mamá.



"Siento que a la sociedad le dan ganas de decirme: 'Oh, te equivocaste'. Te infravaloran como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos. Pero lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación sana entre un padre y un hijo. Eso es lo único que puede criar a un hijo de verdad: el amor".



Aunque la intérprete ha logrado posicionarse como una cantante exitosa (de acuerdo con Forbes, ella es la intérprete más rica del mundo tras amasar una fortuna de 600 millones de dólares) y, últimamente, como una empresaria de prestigio gracias a sus marcas de ropa y maquillaje, es justamente su fama la que le ha creado problemas de ansiedad y que le impidió subir a cantar en la gala de los Grammy del 2016.





"Sufrí un ataque de pánico y tuve que cancelar la actuación alegando problemas de voz, después de que me hubiera maquillado, peinado y todo. Me pongo nerviosa cada vez que me subo al auto para ir a algún lado. Puede resultar devastador. Y cuando tengo una alfombra roja, me pongo fatal", reconoció.



"Aparecer en cámara o estar en una sala llena de famosos sigue sin resultarme normal".



Y es por ese motivo por el que decidió establecerse en Londres, ciudad en la que siente que pasa desapercibida, aunque no es el único lugar de Europa en el que se siente a gusto, ya que también suele viajar a París a llenarse de inspiración; a Barbados, su tierra natal, para convivir con su familia; y a México, en donde vive sus momentos de relajación.